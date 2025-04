Tomasz Jakubiak jest w Atenach, gdzie poddaje się dalszemu leczeniu. Kucharz ma rzadki i trudny do wyleczenia nowotwór jelita i dwunastnicy. - Jakby tego było mało, to jeszcze mam wodę w płucach, więc w ostatniej chwili musiałem zrezygnować z samolotu i pojechać karetką dwa i pół tys. km. Nikt dalej za bardzo nie wie, o co chodzi z moją chorobą - mówił na ostatnim nagraniu. Konieczne było zorganizowanie kolejnej zbiórki. "Nie jest to fake!" - zapewniał ostatnio Jakubiak. Jego obserwatorzy od razu ruszyli ze wsparciem. Teraz na profilu kucharza pojawiło się kolejne nagranie.

Tomasz Jakubiak zwrócił się do swoich obserwatorów

Na nagraniu widzimy Jakubiaka podpiętego do urządzenia pomagającego w oddychaniu. Słychać, że kucharz ma z tym ogromny problem. W kilku słowach zwrócił się do swoich obserwatorów z ważną informacją. "Słuchajcie, zostało ostatnie 400 książek, więc zapraszam do ich zakupu. Ostatnich 400" - podkreślał. Dochód ze sprzedaży w całości przeznaczony zostanie na wsparcie w jego leczeniu. Pod najnowszym wideo zaroiło się od komentarzy. "Walcz, Tomku", "Wysyłam moc", "Dużo zdrowia! Trzymaj się", "Jeszcze nie ostatnie! Jeszcze będzie ich więcej, zobaczysz, Tomek" - pisali fani Jakubiaka.

Dorota Szelągowska z ważnym apelem. Nie przebierała w słowach

Dorota Szelągowska po raz kolejny postanowiła wesprzeć kucharza i za pośrednictwem mediów społecznościowych zaapelowała do swoich obserwatorów, aby w miarę możliwości wsparli zbiórkę zorganizowaną dla jurora "MasterChefa". - Dzień dobry państwu. Wklejam link do zbiórki na leczenie Tomka Jakubiaka. Tomek w tej chwili jest w Atenach. Trzeba go postawić na nogi, żeby mógł wrócić do Izraela albo żeby mógł kontynuować leczenie w Atenach. To jest k******a choroba. I tak, powiem właśnie to słowo - mogliśmy usłyszeć. O swoim wsparciu zapewnił również Michel Moran. "Kochani. W imieniu Tomka, Anastazji i bąbla. Proszę was wszystkich o pomoc dla Tomka!" - napisał w mediach społecznościowych. Kucharz zamieścił także zrzut ekranu zbiórki internetowej. W momencie publikacji artykułu uzbierano już 771 tys. zł.