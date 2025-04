O rozstaniu Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona spekulowano na długo przed tym, zanim media obiegły wieści o ostatecznym rozpadzie ich relacji. Na początku marca modelka opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformowała, że w grudniu złożyła pozew o rozwód, tym samym potwierdzając te doniesienia. Para niedługo przed rozstaniem doczekała się narodzin syna Leonarda i to właśnie dobro chłopca jest teraz dla nich priorytetem, więc ze względu na niego dbają o poprawne relacje. Aleksander Baron właśnie wrzucił zdjęcie z synem. Uwagę od razu przykuwa bluza chłopca.

Aleksander Baron opublikował zdjęcie z synem. Spójrzcie tylko na bluzę Leo

Sandra Kubicka wybrała się ostatnio z mamą i synem na krótki urlop do Dubaju. Modelka bardzo lubi podróżować i narodziny Leonarda nie pokrzyżowały jej tych planów. Ostatnio poinformowała, że jej syn, który ma zaledwie 11 miesięcy, ma już za sobą 12 lotów samolotem. Po powrocie do kraju Aleksander Baron od razu pojechał odwiedzić syna i opublikował w sieci zdjęcie z podpisem "synek tatusia". Zdjęcie możesz zobaczyć tutaj. Muzyk regularnie stara się spędzać czas z dzieckiem. Gitarzysta właśnie podzielił się nowym kadrem z pociechą. Opublikował zdjęcie z synem w lustrze. Uwagę od razu zwróciła bluza Leonarda.

Tak, wiem, że wyglądam jak mój tata

- czytamy napis na bluzie.

Sandra Kubicka o staraniach ratowania związku. "Przez wiele miesięcy próbowaliśmy"

Sandra Kubicka nie chciała wyjaśniać, dlaczego zdecydowała się rozstać z Aleksandrem Baronem, ale podkreśliła, że zanim podjęła ostateczne kroki, to bardzo długo starała się walczyć o związek. "Nie będę wchodzić publicznie w szczegóły tego, co dokładnie się wydarzyło. Zachowam to dla sądu. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy jeszcze się dogadać i nauczyć, jak podzielić opiekę nad dzieckiem. (...) Niestety nie udało nam się porozumieć" - wyjaśniła Kubicka. Wygląda na to, że w kwestii opieki nad dzieckiem jak na razie udało im się dojść do porozumienia.