Bill Gates to amerykański przedsiębiorca i programista, który zasłynął jako współzałożyciel Microsoftu, jednej z największych firm technologicznych. Gates przez długi czas był najbogatszym człowiekiem na świecie. Przez lata pracy udało mu się zgromadzić naprawdę ogromną fortunę. Obecnie wycenia się ją na 102,2 miliarda dolarów. Ostatnio Gates pojawił się w podcaście "Figuring Out with Raj Shamani", w którym opowiedział o tym, jak planuje podzielić swój majątek po śmierci.

REKLAMA

Zobacz wideo Ulubieniec Trumpa chce rozwalić amerykański ZUS

Bill Gates już postanowił, co stanie się z jego pieniędzmi

Jak wiadomo, miliarder ma trójkę dzieci. Podczas rozmowy z prowadzącym przyznał jednak, że nie planuje przekazywać im całej fortuny. - Zapewniłem im wszystko, co jest potrzebne na starcie: wychowanie, wykształcenie. Co do majątku, to odziedziczą mniej niż jeden procent, ponieważ uznałem, że więcej im nie będzie trzeba - tłumaczył. To jednak nie wszystko. Biznesmen wyznał, że nie chce, by dzieci angażowały się w przyszłości w sprawy firmy. - To nie jest dynastia. Nie będę ich prosił, żeby zarządzały Microsoftem. Chcę dać im szansę na własne zarobki i własne sukcesy - mówił.

Bill Gates resztę pieniędzy przeznaczy na szczytne cele. Chce zniknąć z listy najbogatszych

Miliarder od dawna deklaruje, że przekaże większość swojego majątku na cele społeczne. W 2024 roku w rozmowie z CNN zdradził, że obecnie przekazuje na filantropię około dziewięciu miliardów dolarów rocznie. W tym samym wywiadzie przyznał, że wierzy, iż w ciągu najbliższych 20 lat uda mu się zrealizować swój cel, którym jest zniknięcie z listy najbogatszych ludzi na świecie. - Mam więcej pieniędzy, niż kiedykolwiek będę potrzebował. Świadomie dążę do tego, by spadać w rankingach majątkowych, i będę dumny, gdy zniknę z nich całkowicie - mówił. Już wiele lat wcześniej miliarder zapowiedział, że niemal cały swój majątek przekaże fundacji, którą założył wraz z byłą żoną w 2000 roku.