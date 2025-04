Joanna Senyszyn dała się poznać jako polityczka. Obecnie jest kandydatką na urząd prezydentki Polski. Mało kto wie, czym jeszcze się zajmuje. Senyszyn jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie często kontaktuje się z fanami. Dała się również poznać jako aktorka dubbingowa. Wcieliła się w jedną z postaci w kultowej bajce animowanej "Fineasz i Ferb". Nie każdy wie, którą postać zagrała.

Joanna Senyszyn spełniła się w dubbingu. W kogo wcieliła się w znanej bajce Disneya?

Joanna Senyszyn w bajce "Fineasz i Ferb" wcieliła się w Svetkę. Była to mało sympatyczna urzędniczka. Dzięki polityczce miała bardzo wyrazisty ton głosu. "Reżyser zajmujący się dubbingiem uznał, że mój charakterystyczny głos będzie najbardziej odpowiedni do jednej z ról w serialu. Zaproponowano mi to i z przyjemnością się zgodziłam" - opowiadała Senyszyn w rozmowie z "NaTemat". Polityczka podeszła do zadania bardzo profesjonalnie. Postanowiła wnieść do roli coś od siebie. "W pierwszej wersji fraza była dłuższa i bardziej elegancka, moim zdaniem nie do końca pasowała do charakteru postaci. Wymyśliłam takie obcesowe pytanie, a reżyser uznał to za dobry pomysł" - mówiła "Wyborczej".

Eksperci szczerze o Joannie Senyszyn. Jak się zaprezentowała?

Joanna Senyszyn wzięła udział w debacie prezydenckiej. Nie da się ukryć, że jej stylizacja nieco różniła się od innych kandydatów. Na temat kreacji polityczki w rozmowie z "Faktem" głos zabrał ekspert od mowy ciała i wystąpień, Maurycy Seweryn. "Elementem, bardzo niekorzystnym dla pani Senyszyn, ale realnie przez nią sprowokowanym, jest strój. Wszyscy pozostali kandydaci, oprócz pana Krzysztofa Stanowskiego i Joanny Senyszyn, są ubrani elegancko, czyli wyrażają szacunek dla publiczności i formy debaty. Natomiast pani Senyszyn i pan Stanowski są ubrani w sposób luźny, jak zwykły śmiertelnik. Jeżeli takie było założenie sztabu, to wszystko w porządku. Natomiast gdy jest to efekt niepracowania nad sobą i działanie niekontrolowane, traktowane jest to jako negatywne" - podkreślił. ZOBACZ TEŻ: Ekspert od mowy ciała bez wątpliwości. "Ten człowiek wygrał dzisiejszą debatę" [PLOTEK EXCLUSIVE]