Blanka już nie ukrywa swojej wiary. "Taki coming out"

Blanka to nasza eurowizyjna gwiazda, która z utworem "Solo" wyśpiewała 19. miejsce w 2023 roku. Piosenkarce towarzyszył przy tym duży hejt, jednak udało jej się go przezwyciężyć i rozwijać życie sceniczne. Po konkursie jej kariera nabrała tempa i wokalistka wylądowała w gronie sław "Tańca z gwiazdami". Walczy w 16. edycji show o Kryształową Kulę z Mieszkiem Masłowskim i w wolnych chwilach udziela wywiadów. Tym razem w Polsacie nie opowiedziała o karierze, a o kwestii wiary, która odkrywa w jej życiu ważną rolę. Wyjaśniła, dlaczego dopiero teraz mówi o tym głośno.

Blanka bała się mówić, że wierzy w Boga. Mocne słowa

Zanim parkiet Polsatu zapłonie, gwiazdy edycji występują w krótkim materiale wideo, w którym często dochodzi do intymnych zwierzeń. Według ustaleń Pudelka Stajkow 13 kwietnia podzieli się z widzami historią związaną z wyznaniem. "Zawsze staram się ufać sobie i temu, co mnie prowadzi, a przez życie prowadzi mnie również moja wiara. Dużo ludzi nie wie, że ja jestem tak mocno wierząca i robię chyba taki religijny coming out tutaj w 'Tańcu z Gwiazdami'" - przekaże Blanka. "Były momenty, że wolałam o tym tak głośno nie mówić, bo bałam się, że zostanę być może odrzucona, że pomyślą sobie: 'co ona, wariatka?'" - doda wokalistka. Wiara była dla niej ważna już w dzieciństwie. Świadczy o tym dokonanie wyboru między spotkaniem towarzyskim a spotkaniem z Bogiem. "Pamiętam czasy, jak byłam mała i z własnej potrzeby, tak po prostu czułam - wolałam iść do kościoła niż na przykład wyjść z koleżankami do kina" - przekaże Blanka.

Blanka o tym, dlaczego chodzi do kościoła

Czego jeszcze dowiemy się w kolejnym odcinku "Tańca z gwiazdami"? Blanka wyjaśni, z jakiego powodu jest osobą wierzącą. "Nie wiem, czy ludzie boją się o tym mówić, wstydzą się o tym mówić, natomiast chciałabym być tą osobą, która mówi o tym absolutnie otwarcie. Mam 25 lat i wiem, że życie tak szybko mija, że bardzo ważny jest ten moment, żeby odwrócić się wstecz, spojrzeć na to swoje życie i nie mieć sobie nic do zarzucenia" - przekaże w rozmowie poprzedzającej jej występ.