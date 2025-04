Już niedługo odbędą się wybory prezydenckie. 18 maja Polacy będą mogli oddać głos na swojego kandydata. Koalicję Obywatelską reprezentuje Rafał Trzaskowski. Polityk nie ukrywa tego, że może liczyć na wsparcie swojej żony. Małgorzata Trzaskowska wraz z nim pojawia się na publicznych wydarzeniach. Towarzyszy mężowi również na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych. Ostatnio para odpowiedziała na kilka osobistych pytań. Jedno z nich dotyczyło kłótni w małżeństwie.

Rafał i Małgorzata Trzaskowscy się kłócą? Odpowiedzieli na pytania internautów

Rafał i Małgorzata Trzaskowscy regularnie odpowiadają na pytania fanów w mediach społecznościowych. Ostatnio na ich profilach pojawił się nowy filmik. Tym razem internauci zadali parze bardziej osobiste pytania. Chodziło o sekrety ich związku. "Jeśli się państwo kłócą, to o co?" - zapytał jeden z internautów. Kandydat na prezydenta nie owijał w bawełnę. - Nigdy nie kłócę się z żoną - odparł Rafał Trzaskowski. - Dobra odpowiedź - wtórowała mu ukochana. Na tym się nie skończyło. "Sekret udanego związku?" - brzmiało jedno z pytań. - Dużo cierpliwości - odparła od razu Małgorzata Trzaskowska.

Rafał Trzaskowski tak zwrócił się do żony. Co na to ekspertka od PR-u?

Rafał Trzaskowski wielokrotnie porusza temat żony w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu kandydat na prezydenta użył zdrobnienia, pisząc o swojej ukochanej w sieci. Co na to ekspertka od PR-u? - Pan Rafał Trzaskowski na swoim profilu na Instagramie zwrócił się do swojej żony Gośka - jest to zdrobnienie od imienia Małgorzata, nie jest to w żaden sposób obraźliwe. Krótsza forma tego imienia jest łatwiejsza do zapamiętania i jest bardzo często używana. W komentarzach możemy sprawdzić, że ta forma została przyjęta przez odbiorców dość pozytywnie. A czy jest to forma zbliżenia się do odbiorcy? - możliwe, że tak i że zadziałało - stwierdziła ekspertka Marta Rodzik w rozmowie z nami.