Irena Kamińska-Radomska dała się poznać szerszej publiczności jako mentorka w programie telewizyjnym "Projekt Lady", gdzie pomagała uczestniczkom odnaleźć się w świecie dobrych manier i etykiety. Swoją wiedzę zdobywała w prestiżowej The Protocol School of Washington, ucząc się od samego szefa protokołu Białego Domu, co czyni ją jedną z najlepiej wykwalifikowanych ekspertek w tej dziedzinie. Od jakiegoś czasu ekspertka dzieli się w sieci własnymi filmami dotyczącymi dobrych manier przy stole. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych Kamińska-Radomska postanowiła poinstruować Polaków, jak poprawnie obchodzić się... z jajkami.

W ramach cyklu "Nieelitarni" Irena Kamińska-Radomska zdradziła, jak powinno się zachowywać przy wielkanocnym stole. Ekspertka na warsztat wzięła tym razem jajka. - Często zastanawiamy się, jak rozbić jajko i jak je zjeść - zaczęła. Następnie w rozmowie z Piotrem Chęcińskim wyjawiła, że są różne sposoby rozbijania jajek. - Są dwa poprawne sposoby. Jeden z nich to po prostu rozbicie czubka nożem - wyjaśniła, po czym pokazano jak ekspertka odkrawa czubek jajka. Rozstrzygnięto także, co powinno się zrobić z odkrojoną częścią. - Niestety jest do wyrzucenia. Ja nie lubię tego sposobu chociażby z tego powodu - przyznała z uśmiechem.

Następnie Kamińska-Radomska podkreśliła, że w Polsce częściej stosuje się drugą zasadę, według której skorupkę rozbija się łyżeczką. - Stuku puku i potem obieram to jajko ze skorupki, i zjadam tą samą łyżeczką - podsumowała, dokładnie pokazując widzom, jak wygląda ten proces.

Irena Kamińska-Radomska pokazała jak konsumować jajko. Zaskoczeni?

Ekspertka z zasadami savoir vivru powraca w niemal każde święta. W 2024 roku tuż przed Wielkanocą pokazała, jak elegancko konsumować jajka w różnej postaci. - Od niemal wszystkich zasad bywają wyjątki. Kiedy jemy jajka na twardo, na przemian z wędliną, która jest na talerzu, możemy posłużyć się nożem i widelcem. Podobnie będzie z jajecznicą, z plastrami bekonu na gorąco albo z jajkami sadzonymi na bekonie. Bez noża prawdopodobnie się nie obejdzie. A wiecie, jak jeść jajka po wiedeńsku? - napisała pod nagraniem. Ekspertka od dobrych manier powiedziała, że jajko na twardo można spokojnie jeść nożem i widelcem, ale równie dobrze wystarczy sam widelec. Jeśli chodzi o jajecznicę, śmiało stwierdziła, że nie ma co przesadzać ze sztućcami. Najlepiej zjeść tak, jak nam wygodnie - czy to widelcem, czy łyżką.