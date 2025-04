Antonina Turnau już od dziesięciu lat jest żoną Marka Kondrata, z którym w 2018 roku doczekała się córki. Choć związek wzbudzał ogromne zainteresowanie - głównie ze względu na wynoszącą 38 lat różnicę wieku pary - zakochanym udaje się zachowywać dla siebie szczegóły prywatnego życia. Kondrat już lata temu wycofał się z aktorstwa, a Turnau nieszczególnie zabiega o życie w świetle reflektorów. W odcinku "Dzień dobry TVN" z 11 kwietnia opowiedziała o jednej ze swoich pasji, którą jest literatura.

Antonina Turnau w "Dzień dobry TVN". Udzieliła krótkiego wywiadu

We wspomnianym odcinku "Dzień dobry TVN" pojawił się materiał, w którym autorki Agnieszka Konior oraz Anna Hojwa oprowadzały po literackich trasach w Krakowie i słynnych knajpkach z tym związanych. Jedną z ich rozmówczyń była właśnie Antonia Turnau, która wraz z Michałem Rusinkiem napisała w 2006 roku książkę "Prowincjonalne zagadki kryminalne". Powstawała ona właśnie w jednej z krakowskich kawiarni. - Spotkałam Michała, który dostał propozycję napisania w bardzo krótkim czasie 40 króciutkich intryg kryminalnych - opowiadała Turnau. - Spotykaliśmy się w kawiarni, aby omówić pomysły i rozdzielić, kto co będzie pisał (...). Tak powstała nasza książeczka, która oczywiście musiała dziać się w kawiarni - dodała Turnau. Nie da się nie zauważyć, że córka Grzegorza Turnaua, która w maju tego roku skończy 37 lat, staje się jeszcze bardziej podobna do słynnego taty.

Antonina Turnau na co dzień rozwija własną firmę

Literatura jest tylko jedną z pasji Antoniny Turnau. Z medialnych doniesień wynika, że ukończyła studia w krakowskiej Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru. Z tym też związała swój zawód. Turnau prowadzi w Krakowie własną firmę, która zajmuje się projektowaniem płaszczy, kurtek i sukienek inspirowanych kimonami. Jak podaje kobieta.wp.pl, markę założyła w 2022 roku. Wcześniej Turnau przez wiele lat wraz z mężem zajmowała się biznesem winiarskim.

O relacji z Markiem Kondratem Antonina Turnau w mediach mówi bardzo rzadko. Kilka lat temu zrobiła jednak wyjątek i wspomniała o nim w rozmowie z "Fashion Magazine". - Pod wieloma względami tata [Grzegorz Turnau - przyp. red.] i Marek są kompletnie inni. Na pewno mój tata jest i zawsze był dla mnie wzorcem mężczyzny i wzorem męża, kiedy obserwowałam jego relację z mamą. Marek daje mi poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, jest czuły i mądry. Fundamentalnie są zatem bardzo podobni - zdradziła.