Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie tworzą parę od października 2022 roku. Od tamtej pory zakochani regularnie dzielą się w sieci kulisami wspólnie spędzanego czasu, a ten zdaje się im upływać głównie na gotowaniu. Tym razem na warsztat wzięli... ziemniaki. Zobaczcie, co z tego wyszło.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przyrządzają danie z ziemniakami. Co z tego wyszło?

Cichopek i Kurzajewski przed zbliżającymi się świętami wielkanocnymi nieco uaktywnili się kulinarnie w sieci. "Dekoracje świąteczne już zrobiliśmy, to teraz czas na gotowanie. Jak zrobić ten genialny makaron?" - napisała niedawno Cichopek na Instagramie. Wspólnie z ukochanym przygotowała potrawę z makaronem, z dodatkiem czosnku, pietruszki i mleczka kokosowego.

Wygląda na to, że para dobrze czuje się w kuchni. Z tego powodu postanowili ponownie pokazać kulisy przygotowywania pysznego dania. Tym razem do tego celu wykorzystali ziemniaki. Na filmie opublikowanym przez aktorkę, widzimy ją samą, tańczącą nad patelnią ze smażącą się cebulą. Wkrótce dołączył do niej Kurzajewski, a na tę samą patelnię lądują pokrojone pieczarki. To jednak nie wszystko. Obowiązkowym składnikiem okazał się także szpinak. Kiedy wszystko zostało ze sobą sprawnie połączone, przyszedł czas na wydrążenie wgłębień w ugotowanych ziemniakach, a także zrobienie sosu tzatziki. Przed włożeniem potrawy do piekarnika, ukochana Kurzajewskiego do otworów w ziemniakach włożyła przygotowany wcześniej farsz, pokrojony w kostkę boczek i starty ser. Na samym końcu nagrania Kurzajewski nakarmił partnerkę faszerowanym ziemniakiem. Po minie widać, że wyszło całkiem smaczne.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szaleją w kuchni. Fani natychmiast zgłodnieli

Kulinarny cykl Cichopek i Kurzajewskiego przypadł do gustu ich fanom. Na wcześniejsze nagranie Kurzopków zareagowała nawet Ewa Wachowicz. "Rośnie mi konkurencja!" - napisała w komentarzu, na co zareagowała Cichopek. "Nie mamy szans nawet się zbliżyć" - odparła. Po kolejnym filmie część internautów wpadła na pomysł, by zakochani utworzyli kanał na Youtube o tematyce kulinarnej. "Może wspólny kanał otworzycie na YT z gotowaniem?", "Czy podcast na YT Państwo wznowią? To były naprawdę ciekawe rozmowy", "To prosimy o kanał kulinarny" - pisali pod postem.