Marcin Hakiel od 2023 roku pozostaje w związku z Dominiką Serowską, z którą zaręczył się w 2024, a niedługo potem razem doczekali się syna Romea. Nie jest tajemnicą, że relacja zakochanych dotychczas rozwijała się w dynamicznym tempie, dlatego od jakiegoś czasu w ich stronę zaczęły spływać pytania o to, kiedy staną na ślubnym kobiercu. Były mąż Katarzyny Cichopek postanowił w końcu uchylić rąbka tajemnicy w tej kwestii.

Marcin Hakiel zdradził, co ze ślubem. "Nasi rodzice się dziwią"

Marcin Hakiel w rozmowie z Jastrząb Post wyjawił, że na tę chwilę organizacja ślubu nie jest dla nich priorytetem. Zdradził jednak, że przeprowadzili na ten temat niejedną rozmowę. - Kompletnie nie ma daty. Myślę, że jeśli się zdecydujemy, to zrobimy to bardziej spontanicznie i bez jakichś wielkich przygotowań. Myśleliśmy nawet, jak o tym rozmawialiśmy, że gdzieś sobie polecimy i zrobimy to na spontanie i tak trochę inaczej - wytłumaczył. Co więcej, w dyskusję zostali wciągnięci także rodzice zarówno Marcina jak i Dominiki. Okazuje się, że ich podejście znacznie różni się od tego, które reprezentują ich dzieci. - Nasi rodzice czasem się dziwią. Ale my jesteśmy trochę inni i nie wszystko robimy tak, jak gdzieś jest to utarte - podsumował.

Dominika Serowska myśli o ślubie z Marcinem Hakielem? Postawiła sprawę jasno

Dominika Serowska co jakiś czas organizuje na Instagramie sesję "Q&A", podczas której internauci mogą zadawać partnerce Marcina Hakiela pytania, jakie tylko przyjdą im do głowy. W styczniu Serowska skorzystała z okazji i ujawniła kilka szczegółów z życia z ukochanym. Odpowiedziała także na pytanie dotyczące ślubu. Okazuje się, że w tej kwestii ma podobne zdanie do Hakiela i nie ma konkretnych planów związanych ze zmianą statusu ich związku. - Szczerze mówiąc, nigdy to nie było moje marzenie, żeby wyjść za mąż, też nigdy nie było moim marzeniem, żeby być mamą, a jestem. Marzenia się zmieniają z wiekiem, ale nie jest to jakiś taki mój must have (konieczność, obowiązek - przyp.red) w życiu, żeby założyć tę białą suknię. To by chyba było dla mnie za bardzo stresujące. Wolałabym, żeby to jakoś inaczej wyglądało - wytłumaczyła na InstaStories.