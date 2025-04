Zmarł zwycięzca "Must Be the Music". Poruszający gest produkcji

9 kwietnia w mediach pojawiła się smutna wiadomość o śmierci Conrado Yaneza. Na facebookowym profilu "Must Be The Music" opublikowano wpis, w którym przekazano przykrą informację. "Dotarła do nas smutna informacja o śmierci Conrado Yanez - zwycięzcy dziesiątej edycji #MustBeTheMusic. Na zawsze w naszych sercach..." - brzmi treść postu. 11 kwietnia produkcja upamiętniła piosenkarza.

"Must Be The Music". Pożegnano zwycięzcę dziesiątej edycji show

Conrado Yanez już od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Na początku 2024 roku trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, a wszystko z powodu ostrej niewydolności oddechowej. Miał również początki śpiączki hiperkapnicznej. Artysta zmagał się również z wielonarządową niewydolnością: wątroby, płuc, nerek, wątroby i serca oraz cukrzycą. Jego stan był oceniany jako ciężki. O śmierci piosenkarza dowiedzieliśmy się 9 kwietnia.

W 2015 roku Conrado brylował na scenie "Must Be the Music", zwyciężając w dziesiątej edycji. Po roku zaprzestano emisji show, ale widzowie ponownie mogą oglądać wznowioną produkcję. 11 kwietnia wyemitowano szósty odcinek formatu, w którym postanowiono upamiętnić zwycięzcę dziesiątej edycji. Pojawiła się czarno-biała plansza. To mogliśmy na niej przeczytać: "Conrado Yanez. Zwycięzca 10. edycji "Must Be The Music. Tylko Muzyka". 1960-2025. Conrado, pamiętamy…".

"Must Be The Music". Żona Conrado Yaneza pojawiła się w "halo tu polsat"

W sierpniu zeszłego roku w "halo tu polsat" wyemitowano materiał, z którego mogliśmy się dowiedzieć o problemach zdrowotnych Yaneza. Wypowiedzi udzieliła żona artysty, Karolina. - Przy Conrado trzeba wszystko zrobić. Umyć, podać leki, nakarmić, pomóc przy toalecie. Trzeba być przy nim cały czas - wyjawiła. Kobieta wspomniała również o tym, jak wygrana w muzycznym show zmieniła ich życie. - Conrado zaczął koncertować i jeździć po całej Polsce. Stał się rozpoznawalny i nasze życie zmieniło się na lepsze. Za wygraną w 'MBTM' mogliśmy w końcu spłacić nasze długi i odremontować mieszkanie. Niestety, dziś Conrado już nie może śpiewać - mówiła żona Yaneza.