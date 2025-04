Aleksandra Żuraw zyskała popularność po udziale w czwartej edycji programu "Top Model". Od tamtej pory influencerka aktywnie prowadzi media społecznościowe, gdzie często porusza trudne tematy, także te, które dotyczą bezpośrednio jej życia prywatnego. Dotychczas celebrytka szczerze mówiła o walce z kompleksami czy o skomplikowanym dzieciństwie. W najnowszej rozmowie otworzyła się również m.in. na temat operacji plastycznych, które przeszła. Jak przyznała, żałuje, że je zrobiła.

Aleksandra Żuraw żałuje operacji plastycznych

Aleksandra Żuraw była gościnią ostatniego odcinka podcastu "Szczerze Ci powiem" w RMF ON. W trakcie rozmowy z celebrytką poruszono kilka tematów, w tym m.in. dotyczących jej udziału w "Top Model" i trudnej relacji z rodzicami, którzy byli świadkami Jehowy. W pewnym momencie spotkanie skoncentrowało się na operacjach plastycznych influencerki. Żuraw przyznała, że nie przemyślała swoich decyzji w tym zakresie i dziś ich żałuje.

- Jestem oczywiście osobą, która skorzystała w swoim życiu z medycyny estetycznej w sposób niekontrolowany i totalnie bez pamięci i w ogóle jakiegokolwiek pomyślunku - powiedziała w rozmowie z Kają Gołuchowską. Dodała, że budowanie własnej oceny powinno zacząć się od głowy, a nie modyfikacji w wyglądzie. - Żadna operacja nie zmieni twojego postrzegania siebie, jeśli nie zaczniesz od głowy. Ja nie mówię, że operacje plastyczne są złe, bo w wielu przypadkach są w stanie pomóc zniwelować bardzo poważny kompleks, który komuś gdzieś nie pozwala żyć w pełnej krasie, czy tak jakby chciał. I ja nie chcę też w ten sposób o tym mówić - przyznała.

Żuraw wyznała, że żałuje, że przed zainteresowaniem się medycyną estetyczną nie wybrała się do konkretnego specjalisty. - Gdybym zaczęła od psychoterapii, gdybym zobaczyła, gdzie jest clou tego, że ja chcę się zdecydować na operacje plastyczne, że ja się chcę zdecydować na to, żeby nie wyglądać tak jak ja. Bo myślę, że jak sobie prześledzisz moje media, to będziecie wiedzieć, kiedy byłam w najgorszym stanie swojej psychiki, gdzie po prostu w twarz wstrzykiwałam sobie wszystko, co się dało. Więc to jest dla mnie bardzo ważne, żeby wszystkim, którzy chcą za wszelką cenę coś w sobie zmienić, uświadomić, by najpierw (...) po prostu skonsultowały się z dobrym terapeutą (...). Myślę, że pewne rzeczy u mnie by się nie zadziałały, gdybym po prostu najpierw zaczęła w tej kolejności - zaznaczyła.

Aleksandra Żuraw przeszła liposukcję. Na takie skutki nie była przygotowana

W tej samej rozmowie Żuraw wyznała, że operacją, którą wspomina najgorzej, była liposukcja. - No nie będę miała nigdy w życiu, choćbym nie wiem, co zrobiła w biodrach 89 centymetrów. Po prostu moja budowa, mój szkielet na to nie pozwala - zaczęła w podcaście. To, co działo się po liposukcji, sprawiło, że celebrytka zdecydowała się nigdy więcej nie skorzystać z usług medycyny estetycznej. - Nie byłam przygotowana na taką rekonwalescencję. Nie wiem, dlaczego tak ciężko ją przeszłam, bo słyszałam z wielu źródeł (...), że jeżeli nawet ktoś chce podjąć taką decyzję, to żeby się przygotował, że może inaczej przechodzić rekonwalescencję niż inne osoby (...). Ja właśnie dzięki tej operacji doszłam do pewnych wniosków (...) i postanowiłam przeanalizować swoje podejście w kontekście swojego ciała i też nazwać te emocje, które mi towarzyszą. Nazwać to, jak ja patrzę na siebie i z czego to wszystko wynika. I zobaczcie, ja już wtedy byłam po dwóch terapiach i dalej to była kwestia, która totalnie była nie przepracowana - podsumowała.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.