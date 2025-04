Ostatnio do mediów społecznościowych trafiło nagranie Tomasza Jakubiaka. Kucharz, który choruje na rzadki i trudny do wyleczenia nowotwór jelita i dwunastnicy, poinformował, że przebywa w szpitalu w Atenach i potrzebuje wsparcia finansowego. - Jak widzicie, moja choroba trochę zakręciła i się okazało, że musiałem jak najszybciej jechać na dalsze leczenie, które odbywa się w Atenach. Jakby tego było mało, to jeszcze mam wodę w płucach, więc w ostatniej chwili musiałem zrezygnować z samolotu i pojechać karetką 2,5 tys. km. Nikt dalej za bardzo nie wie, o co chodzi z moją chorobą - mówił. Zorganizowano zbiórkę na dalsze leczenie Jakubiaka. O pomoc zaapelował m.in. Michel Moran.

REKLAMA

Zobacz wideo Szelągowska o braku Jakubiaka w programie. "To było..."

Michel Moran zaapelował do internautów

Michel Moran wielokrotnie okazywał publiczne wsparcie dla Tomasza Jakubiaka. Teraz kucharz ponownie poprosił internautów o wpłaty na leczenie kolegi z planu programu "MasterChef Nastolatki". "Kochani. W imieniu Tomka, Anastazji i bąbla. Proszę was wszystkich o pomoc dla Tomka!" - napisał w mediach społecznościowych Michel Moran. Kucharz zamieścił także zrzut ekranu zbiórki internetowej. W momencie publikacji artykułu uzbierano już 574 tys. zł. To ponad połowa docelowej kwoty, która wynosi milion zł. Pod postem Michela Morana zaroiło się od komentarzy internautów. "Dołączamy i trzymamy kciuki za Tomka", "Pomagam, Tomek trzymaj się", "Dołożyłam się" - czytamy.

Dorota Szelągowska zabrała głos ws. Tomasza Jakubiaka. "Trzeba go postawić na nogi"

Nie tylko Michel Moran trzyma kciuki za powrót do zdrowia swojego kolegi. Głos w sieci zabrała także Dorota Szelągowska, która zaapelowała o wsparcie zbiórki. - Dzień dobry państwu. Wklejam link do zbiórki na leczenie Tomka Jakubiaka. Tomek w tej chwili jest w Atenach. Trzeba go postawić na nogi, żeby mógł wrócić do Izraela albo żeby mógł kontynuować leczenie w Atenach. To jest k******a choroba. I tak powiem właśnie to słowo - powiedziała na InstaStories. Prezenterka odniosła się także do złośliwych komentarzy niektórych internautów. - Wiem, co się dzieje w różnych komentarzach. Fajnie by było, gdyby nikt nie odbierał nikomu możliwości leczenia. Nie macie pojęcia, jak to wygląda drodzy hejterzy, więc zamiast hejtować po prostu zniknijcie, przynajmniej w takich sytuacjach - dodała.