Zagraniczne media obiegła smutna wiadomość. 5 kwietnia w wypadku samochodowym zginął Oran McConville. Wielu kojarzyło nastolatka przede wszystkim dzięki jego uczestnictwu w programie "Britain's Got Talent", w którym wraz ze szkolnym chórem dotarł do półfinału. To kolejne nieszczęście, które spadło na rodzinę Orana. Kilka tygodni wcześniej 18-latek pożegnał ojca.

Nie żyje uczestnik brytyjskiej edycji "Mam talent!". Zginął w wypadku samochodowym

W 2017 roku Oran McConville dotarł do półfinału programu "Britain's Got Talent". Wraz z chórem z placówki St Patrick's Primary School z hrabstwa Down wykonał "Somewhere Only We Know" zespołu Keane. Ten wykon zyskał uznanie w oczach jurorów - w tym samego Simona Cowella. - Dobrze się bawicie i to jest najważniejsze. To było świetne - stwierdził podczas castingów producent. Pasją Orana była muzyka - nie tylko śpiewał w chórze, ale też grał na gitarze i dawał koncerty. Na co dzień pracował również w sklepie spożywczym.

Nastolatek zginął na drodze. Podczas mszy żałobnej, głos zabrał ksiądz Charles Byrne. Duchowny wspomniał o trudnym doświadczeniu rodziny - dokładnie 21 lutego zmarł ojciec Orana, Paddy. W 2009 roku jego siostra 11-letnia Rachael zmarła wskutek potrącenia przez samochód. - Jak wszyscy wiemy, niedawno byliśmy tutaj ze względu na ojca Orana, a 16 lat temu zmarła młoda Rachael. W tej chwili brakuje nam słów. Słowa są niewystarczające, aby wyrazić ból i smutek w naszych sercach - przekazał ksiądz.

Zmarł Oran McConville. Pożegnał go klub, w którym na co dzień grał

Uczestnik brytyjskiego "Mam talent!" nie tylko pasjonał się muzyką, ale również piłką nożną. Grał w klubie Drumgath GAC. Władze irlandzkiego klubu przekazały druzgocącą wiadomość, wspominając o tym, jaki był Oran. "Miły, delikatny, pełen humoru i zawsze chętny do pogawędki, Órán miał rzadką umiejętność sprawiania, że każdy czuł się swobodnie w jego towarzystwie"- czytamy we wpisie na Facebooku. Rozpisano się również o jego osiągnięciach sportowych. "W 2024 roku odegrał kluczową rolę w zwycięstwie w lidze U18 Division 2, zanim z dumą awansował na poziom seniorski, przyczyniając się do naszego sukcesu i awansu w mistrzostwach Intermediate" - przekazano. "Poza boiskiem był kimś, kto bardzo często poświęcał swój czas. Był genialnym młodym wolontariuszem, zawsze chętnym do pomocy" - dowiadujemy się.