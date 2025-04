Katherine Heigl miała zaledwie 16 lat, kiedy zadebiutowała na ekranie. W 1992 roku wystąpiła w filmie "Tata i małolata" u boku Gerarda Depardieu. Jeszcze przed przyjęciem pierwszej roli występowała w reklamach i była zatrudniona w agencji modelek. Trafiła do niej za sprawą swojej ciotki, kiedy miała zaledwie dziewięć lat. Największą popularność przyniosła Heigl rola w serialu "Chirurdzy". Chociaż była jedną z najbardziej lubianych postaci, nagle w cieniu skandalu odeszła z produkcji. Co dziś słychać u aktorki?

Katherine Heigl nagle odeszła z "Chirurgów". Mówiono, że na planie była nie do zniesienia

Katherine Heigl w serialu "Chirurdzy" wcielała się dr Isobel "Izzie" Stevens. Jej kreacja aktorska została doceniona nagrodą Emmy i dwiema nominacjami do Złotego Globu. To właśnie dzięki roli sympatycznej, wrażliwej i troskliwej Izzie aktorka zaskarbiła sobie ogromną sympatię milionów widzów. U szczytu popularności w szóstym sezonie nagle odeszła z serialu. Po jej odejściu w mediach zaczęły pojawiać się doniesienia jej współpracowników, którzy wspominali, że aktorka była na planie nie do zniesienia i zachowywała się jak kapryśna gwiazda. W jednym z wywiadów po latach Heigl przyznała, że u szczytu popularności serialu spędzała 17 godzin na planie i próbowała walczyć o swoje prawa i właśnie przez to przypięto jej łatkę "trudnej we współpracy gwiazdeczki".

Wtedy byłam naprawdę pyskata, ponieważ miałam dużo do powiedzenia, niektóre granice były przekraczane i mi się to nie podobało. Nie wiedziałam, jak z tym walczyć

- wyznała w wywiadzie z serii "Actors on Actors" serwisu Variety.

Katherine Heigl uciekła od zgiełku miasta i skupiła się na rodzinie

Co dziś słychać u aktorki? Katherine Heigl przede wszystkim skupia się na rodzinie. Od 2007 roku jest żoną muzyka Josha Kelley. Para zamieszkała na ranczu w Utah. Heigl i jej partner adoptowali dwie córki, Naleigh i Adlaide i doczekali się narodzin syna, który przyszedł na świat w 2016 roku. Jedną z ostatnich produkcji Heigl jest serial Netfliksa "Firefly Lane", do którego zdjęcia zakończyły się w 2023 roku. Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie pokazuje codzienne życie i dzieli się swoimi pasjami.