Stan Jakubiaka mocno się pogorszył. Szelągowska apeluje

10 kwietnia w sieci pojawiło się nowe nagranie Tomasza Jakubiaka, w którym poinformował o swoim aktualnym stanie zdrowia. Kucharz czuje się gorzej i mierzy się z komplikacjami - wodą w płucach. Aktualnie przebywa w Grecji, gdzie podjął się leczenia. - Jak widzicie, moja choroba trochę zakręciła i się okazało, że musiałem jak najszybciej jechać na dalsze leczenie, które odbywa się w Atenach. Jakby tego było mało, to jeszcze mam wodę w płucach, więc w ostatniej chwili musiałem zrezygnować z samolotu i pojechać karetką 2,5 tys. km. Nikt dalej za bardzo nie wie, o co chodzi z moją chorobą - oznajmił na nagraniu. Jakubiak przyznał, że potrzebuje pomocy finansowej i zaapelował do fanów o pomoc. Do apelu dołączyła się m.in. Dorota Szelągowska. Celebrytka wprost zwróciła się do hejterów.

Dorota Szelągowska wsparła Tomasza Jakubiaka. "Trzeba go postawić na nogi"

Dorota Szelągowska postanowiła wesprzeć Tomasza Jakubiaka i za pośrednictwem mediów społecznościowych zaapelowała do swoich obserwatorów, aby w miarę możliwości wsparli zbiórkę zorganizowaną dla jurora "MasterChefa".

Dzień dobry państwu. Wklejam link do zbiórki na leczenie Tomka Jakubiaka. Tomek w tej chwili jest w Atenach. Trzeba go postawić na nogi, żeby mógł wrócić do Izraela albo żeby mógł kontynuować leczenie w Atenach. To jest k******a choroba. I tak powiem właśnie to słowo

- powiedziała na instaStories.

Dorota Szelągowska apeluje do hejterów w sprawie zbiórki Jakubiaka

Po tym, jak najnowsze nagranie Tomasza Jakubiaka zaczęło krążyć po sieci, pojawiło się dużo negatywnych opinii. Internauci m.in. podkreślali, że celebrytę powinni wesprzeć finansowo bogaci znajomi z branży i Jakubiak nie powinien prosić o to osób, które w większości mają kilkukrotnie niższe zarobki i sami borykają się z trudnościami finansowymi. Pojawiło się także bardzo wiele przykrych słów. Dorota Szelągowska postanowiła zabrać głos także w tej sprawie.

Wiem, co się dzieje w różnych komentarzach. Fajnie by było, gdyby nikt nie odbierał nikomu możliwości leczenia. Nie macie pojęcia, jak to wygląda drodzy hejterzy, więc zamiast hejtować po prostu zniknijcie, przynajmniej w takich sytuacjach

- podsumowała Szelągowska.