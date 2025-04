Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela było jednym z najgłośniejszych rozwodów w historii polskiego show-biznesu. Marcin Hakiel udzielił wtedy bardzo szczerego wywiadu Aleksandrze Kwaśniewskiej, w którym wyznał, że jego małżeństwo rozpadło się z powodu osoby trzeciej. - Nie chciałbym, potocznie mówiąc prać brudów, ale najtrudniejszy moment w całej sytuacji był taki, że moja była partnerka od jakiegoś czasu prosiła o wolność i więcej przestrzeni. Ja jej to dałem. Pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię. Na takie coś nie można być przygotowanym - wyznał. W najbliższym odcinku programu "Back to School" Marcin Hakiel wróci wspomnieniami do tego czasu.

Marcin Hakiel wspomina rozwód z Katarzyną Cichopek. "Najtrudniejszy moment w życiu"

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek w marcu 2022 roku wydali wspólne oświadczenie, w którym poinformowali o rozpadzie ich związku. "Podjęliśmy razem decyzję o rozstaniu. 17 lat za nami, wiele wspaniałych chwil, za które sobie dziękujemy. Mamy cudowne dzieci i ze względu na nie, prosimy o uszanowanie naszej prywatności" - przekazali. W nadchodzącym odcinku programu "Back to School" pojawi się temat rozwodu pary. Tancerz przyznał, że najtrudniejsze było poinformowanie dzieci o rozstaniu rodziców.

Mój rozwód był już prawie trzy lata temu. Moment, kiedy mówiłem dzieciom, że się będziemy rozwodzić, najtrudniejszy moment w moim dotychczasowym życiu

- powiedział. - Trzeba im spojrzeć w oczy i po prostu powiedzieć, że coś się kończy w tym życiu, ale z drugiej strony zapewnić ich, że wszystko będzie dobrze - podkreślił Hakiel.

Marcin Hakiel po rozwodzie długo nie mógł się pozbierać. "Samotność towarzyszyła mi długo"

Marcin Hakiel w odcinku programu "Back to school" opowiedział także o emocjach, jakie odczuwał tuż po rozstaniu z Katarzyną Cichopek. Przyznał, że był to dla niego bardzo trudny czas. - Szczególnie na początku po rozwodzie, te tygodnie bez dzieci były takie puste. Był nawet taki moment, kiedy wynająłem sobie kawalerkę w centrum i w tych tygodniach, kiedy dzieciaki były u mamy, to ja mieszkałem w centrum. Po prostu, żeby zmienić otoczenie. Samotność to jest takie uczucie, które długo mi towarzyszyło - wyznał tancerz.