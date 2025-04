Elegancka Zając, Sieklucka cała na biało. U Brodzik patrzymy na buty

10 kwietnia odbyła się odbyła się impreza z okazji wystawienia na sprzedaż ekskluzywnych apartamentów w Warszawie. Projekt wyróżnia także wyjątkowe dzieło sztuki, które pojawiło się w lobby - oryginalne dzieło Andy'ego Warhola. Wydarzenie przyciągnęło wiele gwiazd. Do zdjęć reporterom pozowały m.in. Joanna Brodzik, Aneta Zając, Lidia Popiel i Anna-Maria Sieklucka.

Joanna Brodzik zachwyciła w intensywnej czerwieni. Aktorka postawiła na kolor

Na imprezie inauguracyjnej rozpoczęcia sprzedaży luksusowych apartamentów pojawiła się plejada gwiazd. Największą uwagę przykuwała Joanna Brodzik, która pojawiła się na wydarzeniu w krwistoczerwonej sukience, do której dobrała szpilki w nietypowym kolorze starego złota. Aktorka wiele lat była wierna włosom w kolorze jasnego blondu, ale w końcu zdecydowała się na zmianę. - Blond przestał mnie zupełnie definiować i to się gdzieś tam zbiegło z taką gotowością i odwagą do tego, żeby móc zdjąć ręcznik i zobaczyć znowu swoje "ciemne oblicze" (...) z gotowością na ten cień, na jaki bycie brunetką pozwala (...). To było bardzo uwalniające - wyznała w programie Małgorzaty Ohme "Lajf Nol Mejkap".

Na imprezie pojawiła się także Anna Maria-Sieklucka, aktorka, która zyskała popularność za rolę w filmie "365 dni", ale jak sama wspominała w wywiadach, szuka nowych wyzwań zawodowych, aby nie być kojarzona z jedną postacią. Aktorka założyła jasne jeansy z długimi nogawkami zakrywającymi buty, do których założyła białą marynarkę. Celebrytka zrezygnowała z bluzki i miała pod spodem jedynie czarną bieliznę. Z kolei Aneta Zając postawiła na klasyczną elegancję - szarą marynarkę połączyła z obszernymi jeansami. Całość przełamała ozdobną apaszką.

Te gwiazdy wybrały klasyczną czerń. Helena Norowicz jak zawsze obłędnie

Wśród gwiazd pojawiła się także Helena Norowicz, polska aktorka i modelka, która niedawno skończyła 90 lat. Na wydarzenie wybrała długą czarną spódnicę i transparentną bluzkę z aplikacjami z drobnych koralików. Największą uwagę przyciągały nietypowe buty na koturnie przypominające w swojej formie klasyczne drewniane japonki. Na klasyczną czerń zdecydowała się także Anna Czartoryska-Niemczycka. Aktorka wybrała welurową spódnicę maxi i bluzkę z odsłaniającymi ciało wstawkami z prześwitującej siatki.