Rocznica tragedii smoleńskiej niezmiennie budzi silne emocje nie tylko wśród polityków i opinii publicznej, ale także u dziennikarzy i gwiazd show-biznesu. W tym roku na zamieszczenie poruszającego wpisu zdecydowała się m.in. Monika Olejnik.

Monika Olejnik opublikowała poruszający wpis. Wspomniała ofiary katastrofy Smoleńskiej

W rocznicę tragedii smoleńskiej Monika Olejnik opublikowała zdjęcie, do którego zapozowała ze zmarłą w katastrofie Smoleńskiej Marią Kaczyńską. W emocjonalnym wpisie dodanym do fotografii dziennikarka wspomniała ofiary z 10 kwietnia 2010 roku, podkreślając, że wiele z nich znała osobiście i do dziś nie może pogodzić się z ich przedwczesnym odejściem. Przy okazji zaapelowała o podejście do tematu katastrofy ponad podziałami. "Serce pęka, zginęło tyle wspaniałych osób. Większość znałam osobiście. Serce pęka, podzielono Polskę. Od 15- lat apeluje: warto się opamiętać… Skończcie wreszcie z podziałami. Szczególnie teraz w obliczu wojny w Ukrainie, zacznijmy myśleć o przyszłości, bez agresji. Z nadzieją!" - napisała dziennikarka. W dalszej części swojego wpisu Olejnik zacytowała fragment utworu "Arahja" zespołu Kult. "Mój dom murem podzielony. Podzielone murem schody. Po lewej stronie łazienka. Po prawej moje ciało murem podzielone. Dziesięć palców na lewą stronę. Drugie dziesięć na prawą stronę Głowy równa część na każdą stronę (...)" - dodała Olejnik.

Monika Olejnik wzruszyła fanów

Wpis Moniki Olejnik wywołał niemałe emocje wśród fanów. W komentarzach pod postem dziennikarki wiele osób nie kryło wzruszenia. "Piękne słowa, a tekst piosenki trafia w sedno", "Pięknie napisane, pani Moniko", "Bardzo lubiłam i szanowałam panią prezydentową Kaczyńską. Niezwykle mądra, inteligentna a do tego skromna osoba i co najważniejsze potrafiła zabierać głos w sprawach trudnych..." - pisali fani pod postem Olejnik. Niektórzy z internautów w komentarzach dzielili się własnymi przeżyciami. "Do dziś pamiętam ten poranek 2010. Byłam wtedy w siódmym miesiącu ciąży. To było nie do uwierzenia" - możemy przeczytać pod postem dziennikarki.