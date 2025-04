Malik Montana, a właściwie Mosa Ghawsi, jest niemiecko-polskim raperem o afgańskich korzeniach Dał poznać się także jako autor tekstów i producent muzyczny. W Polsce głośno zrobiło się o nim w 2016 roku, kiedy nagrał piosenkę zatytułowaną "Naaajak". Największymi hitami Malika Montany są ponadto utwory utwór "Robię Yeah" i "Jagodzianki". Muzyk znany jest też z kontrowersyjnych wypowiedzi. Tym razem znów nie gryzł się w język. W najnowszym wywiadzie w ostrych słowach wypowiedział się na temat "Tańca z gwiazdami" oraz o uczestnikach tanecznego show Polsatu.

Malik Montana ostro o "Tańcu z gwiazdami"

Malik Montana 10 kwietnia udzielił wywiadu na antenie RMF Maxx. Muzyk sporo miejsca poświecił swojemu nowemu utworowi. W pewnym momencie rozmowa jednak zeszła na inne tematy związane z show-biznesem. Raper został zapytany o to, czy gdyby dostał propozycję od produkcji "Tańca z gwiazdami", to czy by z niej skorzystał. - Nie, nie czuję tego - powiedział i na tym mógłby zakończyć swoją wypowiedź, ale postanowił wyjaśnić, dlaczego - delikatnie mówiac - nie przepada za tego rodzaju formatami. Przy okazji oberwało się uczestnikom show. - Powiem szczerze, z racji tego, że ja nie chcę nikomu ujmować, żeby to nie zabrzmiało teraz z moich ust jakkolwiek arogancko albo chamsko, ale dla mnie "Taniec z gwiazdami" to jest format, który się jakby wpisuje w kanon tych formatów, które mi się kojarzą z ludźmi takimi, wiecie, którzy już jakby są tak zwanymi dinozaurami, odchodzą, powoli sobie próbują jakby zebrać ostatnie kwity z tego wszystkiego - powiedział.

Na tym nie koniec. Montana kontynuował swój monolog, który stawał się coraz mniej składny. - Wiecie, o co mi chodzi. Tak jakby. Nie chcę też nikomu jakby ujmować w ten sposób, bo wiem, że to inaczej też w Polsce wygląda, że w Polsce megagwiazdy jakby obecne, które są na topie, też w tym biorą udział i tak dalej. Ja natomiast jakby, no finansowo dziękuję i wszystkim, którzy jakby dają mi zarobić pieniądze, nie muszę w takich, że tak powiem, tych występować - usłyszeli słuchacze. Cały wywiad z Malikiem Montaną można przesłuchać na youtube'owym koncie RMF Maxx.

Malik Montana słynie z wulgarnego języka

Malik Montana zasłynął z wulgarnych i seksistowskich wypowiedzi. Twierdził m.in., że kobiety powinny darować sobie halloweenowe przebrania, bo "bez makijażu i tych wszystkich doczepianych rzęs, włosów i nikt by ich nie poznał". Na tym nie koniec, bo w niewybredny sposób komentował posty Fagaty, pisząc m.in., że "jest s**ą wiernego pana". Wówczas spadała na niego krytyka, ale Montana nie potrafił jej zrozumieć. - Jesteście chłopcy studenciaki, którzy siedzą pod pantoflem kobiet. Większość z was nie przekroczy liczby trzech kobiet, z którymi uprawiało s**s w swoim życiu - mówił podczas instagramowego live'a.