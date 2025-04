Tomasz Jakubiak choruje na rzadki i trudny do wyleczenia nowotwór jelita i dwunastnicy. 9 kwietnia w mediach społecznościowych sieci sklepów Deli 4 You Market pojawiło się nagranie, na którym kucharz zaapelował o pomoc. - Jak widzicie, moja choroba trochę zakręciła i się okazało, że musiałem jak najszybciej jechać na dalsze leczenie, które odbywa się w Atenach. Jakby tego było mało, to jeszcze mam wodę w płucach, więc w ostatniej chwili musiałem zrezygnować z samolotu i pojechać karetką 2,5 tys. km. Nikt dalej za bardzo nie wie, o co chodzi z moją chorobą - mówił. Poprosił o wsparcie finansowe. - Nagrywam ten filmik, bo muszę ruszyć z kolejną zbiórką, a nie chcę zostać w Grecji. Będę wdzięczny, jak puścicie dalej i sami coś wrzucicie - dodał. Teraz kucharz ponownie zabrał głos.

Tomasz Jakubiak przemówił do obserwatorów. Zapewnił o autentyczności zbiórki

Tomasz Jakubiak opublikował na swoim instagramowym koncie nowe nagranie. Kucharz, który znajduje się w greckim szpitalu, dostrzegł obawy internautów o autentyczność zbiórki i zapewnił, że wideo zamieszczone na profilu sieci sklepów jest prawdziwe. Kucharz potrzebuje wsparcia finansowego. - Pojawił się post na temat tego, że pojechałem do Aten i na temat wpłat na nowe leczenie. Nie jest to fake! Wysłałem to koleżance, żeby obejrzała, a ona to wrzuciła, ktoś to podchwycił i puścił dalej, i stąd się zrobił problem. Poczekajcie jeszcze chwilę – za chwilę będzie główny post u mnie na moich wszystkich socialach. Będzie tam też numer konta do zbiórki i cała reszta. Pieniądze muszę zebrać - mówił. Wideo zostało opatrzone krótkim opisem. "Jestem w szpitalu w Atenach i potrzebuję Waszej pomocy" - czytamy we fragmencie.

Tomasz Jakubiak może liczyć na wsparcie internautów. W komentarzach poruszenie

Pod publikacją Tomasza Jakubiaka zaroiło się od komentarzy. Internauci zapewnili o swoim wsparciu. "Nie poddawaj się Tomku. Jeszcze troszeczkę", "Trzymam kciuki, aby było wszystko dobrze Tomasz. Jesteś wspaniałym człowiekiem", "Wszyscy trzymamy kciuki", "Oczywiście pomagamy i wpłacamy", "Dużo siły" - czytamy w sekcji komentarzy.