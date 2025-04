10 kwietnia 2010 roku doszło do katastrofy lotniczej polskiego samolotu wojskowego Tu-154, na którego pokładzie znajdowało się 96 osób. Wśród nich byli m.in. prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską. O tych tragicznych wydarzeniach poinformowali Polki i Polaków dziennikarze - m.in. Beata Tadla i Jarosław Kuźniar. Mimo że minęło już 15 lat, dziennikarka dokładnie pamięta emocje, które tego dnia jej towarzyszyły.

REKLAMA

Zobacz wideo

Beata Tadla o katastrofie smoleńskiej."Kosztowało nas to naprawdę mnóstwo emocji"

Beata Tadla i Jarosław Kuźniar 10 kwietnia 2010 roku mieli wspólny dyżur. Na antenie TVN24 mieli porozmawiać ze swoimi gośćmi na temat 70. rocznicy zbrodni Katyńskiej i związanymi z nią uroczystościami. Niestety, zamiast tego musieli poinformować widzów o tym, że doszło do tragedii. - Właściwie to w sobotę nigdy nie prowadzę programów porannych w TVN24, to było zastępstwo, miało mnie nie być na tym dyżurze - mówiła dziennikarka w reportażu TVN24 przygotowanym na pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej. - Najtrudniejszy moment przyszedł kiedy dostaliśmy wydruk z faksu z lotniska (...). To była lista pasażerów - opowiadała wówczas.

Teraz Beata Tadla w rozmowie z Wirtualną Polską przyznała, że ta sytuacja kosztowała ją bardzo wiele. -"Są historie, szczególnie kiedy pracuje się na żywo, których nie da się przewidzieć. Natomiast informacja o takiej tragedii, jaką była katastrofa smoleńska, to sytuacja, której nigdy więcej nie chciałabym przeżyć - ani jako człowiek, ani jako dziennikarz. Kosztowało nas to naprawdę mnóstwo emocji" - wyznała 15 lat po tych traumatycznych wydarzeniach.

Beata Tadla miała łzy w oczach, kiedy usłyszała o katastrofie smoleńskiej. "Schowałam twarz w dłoniach"

Dziennikarka przyznała, że doskonale pamięta, co czuła, kiedy dowiedziała się, że wszystkie 96 osób znajdujące się na pokładzie Tu-154, nie żyje. Kamery również uchwyciły ten moment. "Schowałam twarz w dłoniach, bo łzy same napływały mi do oczu. Jarek Kuźniar, z którym prowadziliśmy wtedy program, na chwilę musiał zaczerpnąć powietrza, bo po prostu nie mógł ze wzruszenia dalej mówić. Ktoś przyniósł mi czarną marynarkę, a Jarkowi czarny krawat. Ktoś związał mi włosy, dopasowaliśmy też wygląd studia do tego smutnego nastroju" - powiedziała Tadla w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Dziennikarka dodała też, że nie wiedziała, jak dokładnie ma zachowywać się wówczas na antenie, bo nie ma "instrukcji" do działania w tak trudnych sytuacjach. Przyznała, że powstrzymywała łzy, choć samego smutku już nie ukrywała. "Od momentu, kiedy przyszła pierwsza informacja, do samego końca po prostu siedziałam ze ściśniętym żołądkiem. Powstrzymywałam łzy, a po programie wypłakałam się Jarkowi Kuźniarowi w marynarkę. Potem, przez następne dni, pracowałam ze spuchniętymi oczami. Znałam osobiście większość ofiar. To, że płakaliśmy, nie jest niczym niezwykłym. Nie jesteśmy z kamienia" - wyznała.