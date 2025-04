Produkcja "Must Be The Music" właśnie przekazała smutną wiadomość. W mediach społecznościowych programu możemy przeczytać, że zmarł zwycięzca 10. edycji show - Conrado Yanez. Uczestnik programu już od dłuższego czasu mierzył się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

Conrado Yanez nie żyje. Zmarł zwycięzca 10. edycji "Must Be the Music"

Na facebookowym profilu "Must Be The Music" 9 kwietnia 2024 roku pojawił się poruszający post. Z treści wpisu możemy dowiedzieć się, że zmarł Conrado Yanez. "Dotarła do nas smutna informacja o śmierci Conrado Yanez - zwycięzcy 10. edycji #MustBeTheMusic Na zawsze w naszych sercach..." - brzmi treść internetowego wpisu. Jak w sierpniu 2024 roku dowiedziała się reporterka "halo tu polsat", artysta w styczniu 2024 roku trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii z powodu ostrej niewydolności oddechowej i początkami śpiączki hiperkapnicznej. Mężczyzna zmagał się również z wielonarządową niewydolnością: wątroby, płuc, nerek, wątroby i serca oraz cukrzycą a jego stan był oceniany jako ciężki.

Zmarł Conrado Yanez. Żona artysty wypowiadała się o jego stanie zdrowia

W sierpniu 2024 roku w śniadaniówce telewizji Polsat mogliśmy obejrzeć materiał na temat ciężkiego stanu zdrowia zwycięzcy 10. edycji "Must Be The Music". W programie wypowiedziała się również żona Conrado Yaneza - Magdalena. Kobieta nie ukrywała, że stan zdrowia ukochanego nie pozwalał mu na normalne funkcjonowanie. - Przy Conrado trzeba wszystko zrobić. Umyć, podać leki, nakarmić, pomóc przy toalecie. Trzeba być przy nim cały czas - wyznała. W śniadaniówce kobieta opowiedziała również, jak bardzo życie zakochanych odmieniło się po zwycięstwie artysty w telewizyjnym show Polsatu. - Program zmienił nasze życie. Conrado zaczął koncertować i jeździć po całej Polsce. Stał się rozpoznawalny i nasze życie zmieniło się na lepsze. Za wygraną w 'MBTM' mogliśmy w końcu spłacić nasze długi i odremontować mieszkanie. Niestety, dziś Conrado już nie może śpiewać" - wyjawiła na antenie "halo tu polsat".