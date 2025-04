Pitbull jest ojcem 21 dzieci? Prawda wreszcie wyszła na jaw

W 2025 roku fani Pitbulla w końcu doczekają się aż dwóch jego koncertów w Polsce - 23 i 24 czerwca w krakowskiej Tauron Arenie. Choć Mr Worldwide cieszy się sporą popularnością na świecie, wciąż niewiele wiadomo o życiu prywatnym rapera. Co ciekawe, krążyły nawet plotki, że 44-latek doczekał się 21 dzieci z 18 kobietami.

Pitbull chroni swoją prywatność. Mówiono, że ma 21 dzieci. "Rolling Stone" skonfrontowało się z plotką

Pitbull, właśc. Armando Christian Pérez pojawi się w Polsce w 2025 roku po raz pierwszy od 13 lat. Ostatni raz amerykański wokalista wystąpił w Gdańsku w 2012 roku. Niemal równocześnie z długo wyczekiwaną informacją o jego powrocie, w internecie zaczęło pojawiać się sporo plotek na temat artysty.

Latem 2023 roku popularność zyskał film na platformie TikTok, w którym użytkownik stwierdził, że Pitbull jest ojcem gromadki 21 dzieci, których miał doczekać się z aż 18 kobietami. Nagranie opublikowane przez Pata Williamsa Comedy zyskało początkowo cztery miliony wyświetleń, jednak część widzów nie zauważyła hasztagu sugerującego, że jest to satyra. W efekcie niesprawdzona informacja rozniosła się do tego stopnia, że redaktorzy amerykańskiego czasopisma "Rolling Stone" postanowili skontaktować się z bohaterem plotki. Przedstawiciel piosenkarza jednoznacznie odpowiedział, co o tym sądzi. "To całkowicie niedokładne i oczywiście żartobliwe" - stwierdził.

Pitbull ma sześcioro dzieci? Oficjalnie wiadomo tylko o dwojgu z nich

Pitbull bardzo strzeże prywatności swojej rodziny, w tym dzieci. Nic więc dziwnego, że najbardziej absurdalne plotki na ten temat rosną jak grzyby po deszczu. Mimo to, najczęściej podaje się, że raper ma sześcioro dzieci, choć oficjalnie wiadomo jedynie o jego dwóch córkach - 22-letniej Destiny i 21-letniej Bryce Perez. Obie pochodzą z jego wieloletniego, prawie dziesięcioletniego związku z Barbarą Albą. Para zakończyła związek w 2011 roku, bez medialnego rozgłosu. Jednak trzy lata później Barbara Alba wystąpiła publicznie z żądaniem alimentów, które od tamtej pory Pitbull regularnie opłaca. O bliskich relacjach z córkami mają świadczyć ich portrety, które artysta wytatuował sobie na ramionach.