Jesienią tego roku premierę ma mieć wyczekiwany przez widzów kolejny sezon "Rodzinki.pl". Wiosną aktorzy produkcji wrócili na plan po czteroletniej przerwie. W serialu ponownie zobaczymy m.in. Macieja Musiała, Julię Wieniawę, Adama Zdrójkowskiego, Mateusza Pawłowskiego, Małgorzatę Kożuchowską, Tomasza Karolaka czy Jacka Braciaka. Ostatni z wymienionych, serialowy Marek, udzielił wywiadu "Super Expressowi", w którym przyznał, że praca z tą obsadą układa się znakomicie. Aktor stwierdził jednak, że... nie ma potrzeby spędzania z nimi czasu poza planem.

REKLAMA

Zobacz wideo Utrzymywały relacje?

Jacek Braciak szczerze o kolegach z "Rodzinki.pl". Wspomniał też o show-biznesie

Zapytany o powrót na plan "Rodzinki.pl" Jacek Braciak przyznał, że nie spodziewał się, że tak będzie tęsknić za pozostałymi członkami obsady. Wypowiadał się o nich w samych superlatywach. - Jest cudowna atmosfera (...). Ten Karolak (...), jaki to jest uroczy łajdak - powiedział żartobliwie. Braciak stwierdził jednak, że nie miał kontaktu z ekipą podczas przerwy w kręceniu odcinków serialu. - Broń Boże. Ja się w ogóle nie zadaję z tym środowiskiem, w związku z tym ani z Karolakiem, ani z Kożuchowską nie kontaktowałem się prywatnie - powiedział. Jak przyznał, wystarczy mu czas, który spędzają razem na planie.

Wystarczy mi tyle tych różnych sytuacji towarzyskich w pracy - my czekamy i tak dalej, i to jest wspaniałe - że nie utrzymuję ich poza pracą

- dodał. Reporterka "Super Expressu" nie ukrywała, że odpowiedź Braciaka mocno ją zaskoczyła. - Nie mam takiej potrzeby - uzupełnił aktor.

Tomasz Karolak nieco inaczej wspomina przerwę od serialu

Niewykluczone jednak, że słowa Jacka Braciaka były wyłącznie żartem. Tomasz Karolak zapytany przez "Super Express" o to samo udzielił zupełnie innej odpowiedzi. Jak przyznał, przez dziewięć lat kręcenia serialu cała obsada bardzo się ze sobą zżyła. - Oczywiście, że tak, utrzymywaliśmy kontakty nie tylko z dziećmi, bo my się tutaj zaprzyjaźniliśmy. Jesteśmy grupą kumpli. Tak samo z Jackiem Braciakiem, Agatą Kuleszą czy Gosią Kożuchowską - powiedział. - Myślę, że też to jest siła tego serialu. Że my kontaktujemy się ponad tekstem, że wnosimy coś, co jest jeszcze taką wartością dodaną. Znamy, lubimy, szanujemy zawodowo i prywatnie i przeżywaliśmy ze sobą różnego rodzaju emocje życiowe - wyznał.