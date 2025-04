Ostatnia, trzecia edycja programu "Love Never Lies" wywołała ogromne emocje wśród widzów i była tematem gorących dyskusji w kuluarach. Najbardziej za sprawą związku Kasi i Pawła. Uczestnik przyznał w programie, że wielokrotnie zdradzał swoją żonę z mężczyznami, na co jego partnerka zareagowała ostentacyjnym zdjęciem ślubem obrączki. Największe kontrowersje wywołał finał show, w którym Kasia ku zaskoczeniu widzów przyjęła ponowne zaręczyny Pawła. Równie ekscytująca w programie była relacja Mart Renti i Grzegorza Milewskiego. W programie influencerka w willi pokus była adorowana przez Kubę Sobczaka i szybko zapomniała o swoim partnerze. W odcinku "Love Never Lies Reunion" wyszło na jaw, że para nie jest już razem. Jak się okazuje, Grześ szybko znalazł pocieszenie po nieudanym związku. Jego nowa partnerka właśnie ogłosiła, że są razem.

Zobacz wideo Aga i Karolina z Love Never Lies przez 2 lata ukrywały związek. "Przed rodziną, znajomymi, w pracy, wszędzie"

Ewa Zawada potwierdziła związek z Grzegorzem z "Love Never Lies". "Jestem ogromnie szczęśliwa"

Niedawno pojawiły się plotki, że Grzegorz Milewski z "Love Never Lies" spotyka się z Ewą Zawadą. Influencerka dwa miesiące temu ogłosiła rozstanie z mężem. Para po trzech latach razem zdecydowała się na rozwód. O tym, że Zawada zaczęła spotykać się z Grzegorzem wiedziała też Marti Renti, która wyjawiła to w rozmowie z jednym z portali. Teraz plotki postanowiła potwierdzić sama zainteresowana. "Długi czas milczałam na temat mojej nowej sytuacji życiowej. Chciałam tym milczeniem uszanować mój poprzedni związek. Ciężko jednak być w pełni sobą, kiedy coś tak ważnego zostaje w tajemnicy przed wami. Moja praca polega na tworzeniu materiałów, które ostatnio musiałam mocno ograniczyć" - zaczęła. W dalszej części potwierdziła, to, czego domyślali się wszyscy.

Dlatego postanowiłam się podzielić z wami ważną częścią mojego życia. Potwierdzam, tak jestem w związku z Grzegorzem i jestem ogromnie szczęśliwa. Buduję relację, która wiele dla mnie znaczy. Zawsze trzymałam granice mojej prywatności, ponieważ ma to dla mnie ogromne znaczenie. Mam nadzieję, że uszanujecie to, ile będę chciała pokazać, a ile pozostanie tylko dla nas.

- wyznała Zawada.

Ewa Zawada podziękowała swoim fanom. 'Trzymajcie za mnie kciuki"

W dalszej części publikacji influencerka podziękowała swoim fanom za wsparcie i poprosiła, aby trzymać kciuki za powodzenie jej nowego związku. "Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście ze mną każdego dnia, za każde dobre słowo, wsparcie, zrozumienie. Dzięki temu wiem, że zbudowałam tutaj piękną społeczność, dzięki której nawet w gorszy czas się nie poddałam. Dziękuję i trzymajcie za mnie kciuki, a ja trzymam za was" - spodziewaliście się takich wieści?