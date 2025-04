Gosia Andrzejewicz przed laty zasłynęła jako wokalistka znana z takich piosenek jak "Pozwól żyć", "Słowa" czy "Wojowniczka". Gwiazda jakiś czas temu wywołała niemałe kontrowersje swoją zaskakującą ofertą skierowaną do fanów. Artystka wyznała, że za opłatą może wykonać spersonalizowane nagrania z życzeniami. Koszt filmiku to 300 złotych.

Gosia Andrzejewicz skrytykowana przez fana. Wszystko przez odprowadzane podatki

Od czasu ogłoszenia przez Gosię Andrzejewicz możliwości składania życzeń, na Instagramie celebrytki próżno szukać wspomnianych nagrań. Mimo to artystka co jakiś czas decyduje się przypominać fanom o oferowanej usłudze. "Cieszę się, że w końcu dostałam szansę wyjaśnienia, jak wygląda proces tworzenia filmiku z życzeniami. Każdy, kto takie życzenia dostał, wie, jaka to radość" - napisała wokalistka pod jednym z postów. W odpowiedzi na komentarz Andrzejewicz jeden z jej fanów w dość bezpośredni i ironiczny sposób zasugerował, że artystka może nie rozliczać się w pełni z urzędem skarbowym. Internauta zapytał, gwiazdę, czy wystawia dowody zakupu za filmiki z życzeniami. "Ty w ogóle wystawiasz paragon lub fakturę, że gadasz o ZUS i podatkach? Bo według osób co kupiły, to nie było ani paragonu, ani fakturki" - napisał fan wokalistki. Gwiazda w odpowiedzi zdecydowała się na ciętą ripostę. "Najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy nie zamówili życzeń" - odpisała artystka. Redakcja Plotka próbowała skontaktować się z Gosią Andrzejewicz w tej sprawie, jednak do tej pory nie otrzymaliśmy od artystki odpowiedzi.

Gosia Andrzejewicz wyjaśniła, w jaki sposób przygotowuje spersonalizowane życzenia dla fanów

Jakiś czas temu Gosia Andrzejewicz na swoim instagramowym koncie wyjaśniła, że przygotowanie życzeń dla fanów to nie tylko chwila przed kamerą. Gwiazda wyznała, że wiele różnych wytycznych musi zostać spełnionych, by powstało nagranie ją zadowalające. "Jak wygląda proces nagrywania dla was filmików z życzeniami urodzinowymi, ślubnymi i świątecznymi? 1. Po konsultacjach z zamawiającą osobą przygotowuję tekst życzeń dopasowany indywidualnie pod solenizanta lub solenizantkę; 2. Uczę się tekstu na pamięć. Nie wyobrażam sobie czytania życzeń z kartki; 3. Czas na piękny makijaż; 4. Fryzura; 5. Stylizacja; 6. Przygotowanie światła, pomieszczenia" - wyjawiła artystka.