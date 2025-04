Doda wszystko wypaplała. O tym rozmawiała z Kaczorowską

Agnieszka Kaczorowska cały czas jest na językach. W październiku dowiedzieliśmy się o jej rozstaniu z Maciejem Pelą. Później para odpaliła się w mediach. Do dziś wielu spekuluje na temat zakończenia ich małżeństwa. Obecnie znana jako Bożena z "Klanu" celebrytka występuje w roli trenerki w "Tańcu z gwiazdami", tworząc parę z Filipem Gurłaczem. Widzowie zachwycają się ich popisami na parkiecie. Kaczorowska znalazła moment, by porozmawiać z Dodą, która pojawił się na widowni przy okazji piątego odcinka show. Teraz Rabczewska ujawnia, o czym dyskutowały.

Zobacz wideo Pela śledzi Kaczorowską w "TzG"? Zaskakujące wyznanie

Doda ujawnia prawdę o rozmowie z Agnieszką Kaczorowską. O tym dyskutowały

30 marca Doda pojawiła się na widowni "Tańca z gwiazdami" i miała okazję, by porozmawiać przez chwilę z Agnieszką Kaczorowską. Na TikToku piosenkarki pojawił się wulgarny filmik z paniami w roli głównej. - Dla mnie on jest, k***a, zerem, zwykłym dnem. No k***a, po prostu idiotą - mówi podłożony głos. Wielu zaczęło snuć domysły, że Rabczewska sugeruje, że rozmawiały o byłych partnerach. Prawdy dowiedzieliśmy się z podcastu "Rozmowy w Dresie". Okazuje się, że to wokalistka była inicjatorką tego nagrania. "Wiesz co, siedziałyśmy sobie i gadałyśmy, i ja mówię: nagrajmy TikToka, takiego, który będzie przedstawiał 90 procent wyobraźni społeczeństwa, które nas teraz zobaczy, nie wiedząc w ogóle, o czym rozmawiamy" - wyjawiła. "Z mojej strony to taka przekora, mrugnięcie okiem, na zasadzie, że mamy trochę inne tematy do podejmowania" - dodała.

Fajnie by było, gdyby ludzie, którzy widzą nas z boku, nie sądzili, że całym naszym światem, absolutnie całym naszym wolnym czasem i przestrzenią w mózgu, kierują jacyś eks i rozmowa o nich, i że my tylko i wyłącznie jesteśmy temu dedykowane

- przyznała w rozmowie Doda. "Gdyby tak było, żadna z nas nie poszłaby do przodu i żadna z nas nie byłaby w stanie osiągać kolejnych sukcesów" - podsumowała gwiazda.

Antek Smykiewicz ujawnia prawdę o współpracy z Agnieszką Kaczorowską

W 2018 roku Agnieszka Kaczorowska pojawiła się na parkiecie "Tańca z gwiazdami" u boku Antka Smykiewicza. Para jako pierwsza odpadła z programu, a celebrytka zrezygnowała na siedem lat z udziału w show. Piosenkarz w rozmowie z Plotkiem ujawnił prawdę o ich współpracy. "Niestety, współpraca z Agnieszką Kaczorowską była jedną z najgorszych w moim życiu. To podła i nietaktowna osoba, udająca przed kamerą kogoś zupełnie innego" - stwierdził. "Prawie ze mną nie rozmawiała, a gdy zapytałem, czemu tak się zachowuje, potrafiła wypalić do mnie, że produkcja nie płaci jej za rozmowę ze mną, tylko za tańczenie, więc nie ma ochoty ze mną rozmawiać" - przyznał w komentarzu dla Plotka. "Na treningi przychodziła spóźniona i nie wkładała w nie serca" - dodał. Ich znajomość zakończyła się po programie.