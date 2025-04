Kamila Boś wzięła udział w ósmej edycji "Rolnik szuka żony" emitowanej w 2021 roku. Otrzymała ogromną liczbę listów od chętnych spotkania z nią kandydatów, a jeszcze w trakcie trwania programu została nazwana "królową pieczarek" ze względu na biznes, który prowadzi. Na co dzień Boś też mieszka iście po królewsku, co mogliśmy podejrzeć m.in. na antenie TVP.

Kamila Boś pokazała wnętrza domu. Postawiła na złote dodatki

Rok po emisji edycji z jej udziałem Kamila Boś zaprosiła do swojego domu kamery "Pytania na śniadanie". W programie wyznała, że dom, w którym obecnie mieszka, początkowo miał być jej biurem. - To było przygotowane bardzo szybko, ale czuję się tu przytulnie, dobrze mi się tu mieszka - zdradziła. We wnętrzach domu uczestniczki "Rolnika" w oczy rzuca się połączenie kilku kolorów. Podłoga wykonana jest z jasnych, połyskujących płytek, a w centrum pomieszczenia stała wcześniej kanapa w kolorze butelkowej zieleni. Jak możemy podejrzeć na nowszych zdjęciach, które rolniczka wrzucała na Instagram, po czasie zdecydowała się zmienić kanapę na nieco bardziej stonowany, szary kolor.

W pomieszczeniu dominują ciemne i złote dodatki, kontrastujące z podłogą. Kamila Boś wybrała m.in. czarne zasłony, a także ciemny stolik kawowy. Obok okna stanęła za to wysoka szafka ze szklanymi półkami, którą wyróżniają złote wykończenia. Na meblach nie brakuje ozdobnych bibelotów - również głównie w złotym kolorze. Na ich tle w mocno wyróżniają się dwa różowe flamingi zdobiące mebel. Pomieszczenie optycznie powiększa bardzo duże lustro, które zajmuje w całości jedną ze ścian.

Kamila Boś zadbała także o miejsce do podejmowania gości. W jadalni stanął bardzo długi stół, który spokojnie może zmieścić kilkanaście osób. W pomieszczeniu znajduje się również biały, przeszklony kredens, a jasne odcienie przełamują krzesła z zielonymi obiciami.

Kamila Boś ma także okazały ogród

Uczestniczka "Rolnik szuka żony" jest ogromną fanką roślin. We wnętrzach znalazło się sporo kwiatów w doniczkach, ale prawdziwe wrażenie robi jej ogród. Na zdjęciach, które latem publikuje na Instagramie, widać dużą, zieloną przestrzeń z zadbanym trawnikiem i okazałymi klombami kwiatów i krzewów. Od sąsiadów odsłaniają ją za to rzędy tuj. Na tyłach posiadłości Kamili Boś znajduje się z kolei taras z kostki, na którym rolniczka postawiła wygodne meble, a także liczne kwiaty w doniczkach.