Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski cały czas mogą liczyć na medialne zainteresowanie. Para w październiku 2022 roku ogłosiła związek. Prowadzili wspólnie "Pytanie na śniadanie", by ostatecznie otrzymać angaż w "halo tu polsat". Zakochani są również aktywni w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się ich wspólne nagrania - często z komediowymi wstawkami. Tym razem Kurzopki pokazały, jak wspólnie gotują. To upichcili.

REKLAMA

Zobacz wideo Dominika porównywana jest do Kasi Cichopek. "Nie jest dla mnie kimś inspirującym"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szaleją w kuchni. To wspólnie ugotowali

Tuż po tym, jak para pokazała, jak wykonuje wielkanocne dekoracje, przyszedł czas na wspólne gotowanie. 8 kwietnia na profilu aktorki pojawiło się nagranie, na którym para przygotowuje popisowe danie. "Dekoracje świąteczne już zrobiliśmy, to teraz czas na gotowanie. Jak zrobić ten genialny makaron?" - napisała Cichopek. Na początku filmiku nie zabrakło komediowej wstawki - najpierw Cichopek dodała ujęcie z nagrania, na którym pstryka nad cebulą. Po chwili dołącza do niej Kurzajewski i wspólnie wykonują ten ruch. W końcu się udaje i na desce pojawia się pokrojone warzywo! To oczywiście nawiązanie do popularnych filmików, na których twórcy pstrykają palcami i w ten sposób, w "magiczny" sposób wszelkie obowiązki "wykonują się same". Później para przyprawia warzywa i wstawia je do piekarnika.

Później wspólnymi siłami kroją pietruszkę, wyduszają upieczony czosnek, dolewają mleczko kokosowe i wszystko mieszają z ugotowanym makaronem. Na końcu nakładają danie na talerze i delektują się smakiem. Widać po minach, że wyszło smakowicie. W poście Cichopek wymieniła wszystkie składniki, by móc sobie samemu upichcić takie danie.

Co ciekawe na nagranie Kurzopków zareagowała. Ewa Wachowicz: "Rośnie mi konkurencja!" - napisała w komentarzu. Cichopek szybko odpowiedziała na komplement. "Nie mamy szans nawet się zbliżyć" - wyparowała.

Maciej Kurzajewski w kuchni "halo tu polsat". Widzowie nie byli zadowoleni

16 marca Maciej Kurzajewski pojawił się w "halo tu polsat", choć tym razem nie w roli gospodarza. Mogliśmy go zobaczyć w duecie z Lenką Klimentovą, z którą występował w "Tańcu z gwiazdami" - odpadli jako pierwsi z programu. Przygotowywali smażony ser z frytkami i rozmawiali o czeskiej kuchni. Kulinarne popisy Kurzajewskiego nie przypadły do gustu widzom, którzy skarżyli się na chaos w studiu. "Dzisiaj w programie chaos, przekrzykiwanie, przerywanie sobie nawzajem. Weźcie to pod uwagę w następnym programie", "Źle się słucha, jak wszyscy naraz mówicie. Jeden wielki hałas w telewizji", "Co za bałagan dziś, hałas, że aż głowa boli, ludzie nie mówcie wszyscy naraz" - grzmieli w mediach społecznościowych fani śniadaniówki.