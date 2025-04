Olga Kalicka jest jedną z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia w kraju. Zasłynęła dzięki roli Magdy w "Rodzince.pl". Ma na koncie również występy w takich produkcjach jak: "Dziewczyny z Dubaju", "Dziewczyna influencera" oraz "Wkręceni 2". Gwiazda w listopadzie zeszłego roku poinformowała, że jest w ciąży. To już drugie dziecko popularnej aktorki - doczekała się już sześcioletniego syna Aleksego. Kalicka chętnie dzieli się w mediach społecznościowych ujęciami z ciążowymi krągłościami. Tym razem pokazała, jak ćwiczy. To wprawiło fanów w zachwyt.

REKLAMA

Zobacz wideo Dominika Serowska wspomina początek ciąży. "Zrobiłam test i o dziwo wyszedł pozytywny"

Olga Kalicka ćwiczy w ciąży. Fani oniemieli z zachwytu

9 kwietnia na profilu aktorki na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak Kalicka ćwiczy w zaawansowanej ciąży. "Takie poranki to ja bardzo lubię" - napisała, a następnie zasugerowała, że już niedługo druga pociecha pojawi się na świecie. " Dzidzia is coming…" (z ang. Dzidzia nadchodzi - przyp. red.). Gwiazda pokazała kilka ćwiczeń - w tym również te z piłką. Nie zabrakło również tych rozciągających. Widać, że Kalicka bardzo dba o to, by przygotować się do porodu i na dodatek doskonale się przy tym bawi. Fani docenili jej starania, co widać w komentarzach pod postem. "Ale forma! Olga - szacun za mobilność w ciąży", "Czuję, że to będzie dobry i piękny poród. Boskie przygotowanie Olga" - czytamy pod wpisem.

Olga Kalicka powróci w najnowszym sezonie "Rodzinki.pl"? Wszystko jasne

Fani serialu opowiadającego o rodzinie Boskich są z pewnością wniebowzięci. Produkcja, która zniknęła z anteny TVP2 w 2020 roku, powraca! Już jesienią widzowie mają ujrzeć kolejne odcinki o perypetiach uwielbianych bohaterów. Na planie pojawili się odtwórcy głównych ról - Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski oraz Mateusz Pawłowski. Co jednak z pozostałymi bohaterami? Czy Olga Kalicka ponownie wcieli się w Magdę? 31 marca na Instagramie Julii Wieniawy pojawił się filmik, który rozwiewa wątpliwości. - Dzień dobry, a co to za ekipa? - mówiła rozbawiona celebrytka na nagraniu. - Mam małe deja vu - dodała. Na nagraniu możemy zobaczyć, że w garderobie towarzyszyli jej odtwórca roli Kacperka, a także Olga Kalicka, która pojawiła się na planie produkcji w zaawansowanej ciąży.