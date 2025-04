Kuratela Britney Spears zaczęła się w 2008 roku po jej załamaniu nerwowym. Sprawował ją ojciec wokalistki, Jamie Spears. Mężczyzna przez 13 lat kontrolował praktycznie każdy krok swojej córki. Miał m.in. wpływ na jej życie prywatne, finanse oraz decyzje zawodowe. Dopiero w listopadzie 2021 roku sąd oficjalnie zakończył kuratelę. Obecnie piosenkarka aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje 41 milionów użytkowników. To właśnie na tej platformie wokalistka zamieściła nagranie, które zwróciło uwagę internautów.

Britney Spears rozprawiała o paznokciach. W sieci ogromne poruszenie

Na nowym nagraniu Britney Spears opowiadała o paznokciach. - Naprawdę chcę odzyskać moje paznokcie, żebym mogła być fajna. Mamacita - mówiła. W opisie wideo wspomniała o przebytej chorobie. "Dlaczego po poważnym przeziębieniu jestem taka leniwa. Czuję się lepiej. To tylko moje wewnętrzne myśli. Jestem znudzona jak diabli" - czytamy. Na zamieszczonym nagraniu wokalistka była wyraźnie roztrzęsiona, zmieniała głos i ciągle gestykulowała. To zmartwiło jej fanów, którzy ruszyli z publikacjami na X. Nie mogli tego zrobić pod postem Spears, ponieważ zablokowała sekcję komentarzy. "Nie mam pojęcia, co się z nią dzieje", "Słabo to wygląda", "Martwię się", "Matko, to jest Britney Spears?", "Ona potrzebuje pomocy" - czytamy.

Britney Spears po rozwodzie. Co za słowa byłego męża o otoczeniu wokalistki

Britney Spears ma za sobą trudny czas. W maju 2024 roku wzięła rozwód z Samem Asgharim. Mężczyzna po miesiącach od rozstania uchylił rąbka tajemnicy na temat ich związku w podcaście "Sibling Rivalry". Przyznał, że to nie jej sława, a rodzina stanowiła największe wyzwanie. Już wie, że "jedną z najtrudniejszych rzeczy, z jakimi trzeba się zmierzyć, gdy wchodzi się do świata rozrywki, są rodzice i ludzie wokół, wszystko, co się dzieje, wszyscy, którzy wchodzą w twoje życie, którzy to wykorzystują". Był bardzo zdziwiony tym, że inni potrafią być bezwzględni, "ponieważ myślą, że coś im się należy".

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.