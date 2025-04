Irena Santor to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w całej Polsce. Jej hity "Tych lat nie odda nikt", "Już nie ma dzikich plaż" oraz "Powrócisz tu" wciąż cieszą się dużą popularnością. 9 grudnia 2024 roku Santor skończyła 90 lat, ale wciąż jest aktywna zawodowo. Wyruszyła w jubileuszową trasę z zespołem Polyphonic. Ostatnio także postanowiła posłuchać kolegów z branży.

REKLAMA

Zobacz wideo Margaret o piosence "Tańcz głupia". Nawiązuje do Lady Pank?

Irena Santor bawiła się na koncercie Lady Pank. Co za słowa zespołu

4 kwietnia Lady Pank wystąpił w Krakowie. Na widowni pojawiła się Irena Santor, która świetnie bawiła się na wydarzeniu i tańczyła do znanych hitów. Po koncercie zespół zamieścił w sieci nagrania z wokalistką w roli głównej. Nie krył zdziwienia jej obecnością. "Po prawie roku wróciliśmy do koncertów MTV Unplugged. Wczoraj w Krakowie wydarzyła się magia. Myśleliśmy, że jesteśmy jedynymi legendami w wypełnionej do ostatniego miejsca sali ICE, dopóki nie wypatrzyliśmy na widowni pani Ireny Santor! Tak, pani Irena dobrowolnie przyszła na koncert Lady Pank, zaskakując swoją obecnością wszystkich, łącznie z nami! Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszej niespodzianki" - czytamy. W dalszej części opisu członkowie zespołu Lady Pank wyjawili, jakie słowa usłyszeli od Ireny Santor. "Pani Irena powiedziała nam, że była kiedyś na rockowym koncercie, ale nie było tak fajnie, jak u nas dzisiaj. Wierzymy pani Irenie. Bądźcie jak Irena Santor. Przychodźcie na nasze koncerty i bawcie się tak, jak ona" - napisano w publikacji.

Irena Santor na koncercie Lady Pank. Fani zachwyceni

Pod publikacją zespołu Lady Pank zaroiło się od komentarzy internautów, którzy byli zachwyceni obecnością wokalistki na koncercie. "Pani Irena ma wrodzoną klasę. Wspaniale widzieć ją u was na koncercie i to, jak się świetnie bawiła", "Przepięknie. Aż się wzruszyłam. Cudowna pani Irena na koncercie mojego kochanego zespołu", "Ukłony dla pani Ireny Santor, szacun dla Lady Pank. Takimi relacjami sprawiacie, że na twarzy pojawia się uśmiech i radość. Dzięki", "Widać, że świetnie się bawiła" - czytamy.