O Agnieszce Kaczorowskiej już od kilku miesięcy jest głośno w mediach, głównie za sprawą wydarzeń w jej życiu osobistym. Najpierw spekulowano, że rozstała się z partnerem. Para długo nie chciała potwierdzać tych rewelacji. W końcu prawda wyszła na jaw i okazało się, że plotki się potwierdziły. Obecnie Kaczorowska wraz z Filipem Gurłaczem walczy o Kryształową Kulę w "Tańcu z gwiazdami". Szybko okazało się jednak, że Kaczorowska bardziej niż kontrowersją, skupia uwagę widzów swoimi umiejętnościami na parkiecie. Fani show już wieszczą Kaczorowskiej i Gurłaczowi finał. Tymczasem na temat tancerki w niezbyt pochlebnych słowach wypowiedział się jeden z jej byłych partnerów z programu.

Antek Smykiewicz tak nazwał Kaczorowską. Lista zarzutów jest długa

Antek Smykiewicz był podopiecznym Agnieszki Kaczorowskiej na parkiecie "Tańca z gwiazdami" w 2018 roku. W rozmowie z Plotkiem piosenkarz wylał całą listę żali. "Prawie ze mną nie rozmawiała, a gdy zapytałem, czemu tak się zachowuje, potrafiła wypalić do mnie, że produkcja nie płaci jej za rozmowę ze mną, tylko za tańczenie, więc nie ma ochoty ze mną rozmawiać" - powiedział. Wspomniał także o tym, że "na treningi przychodziła spóźniona i nie wkładała w nie serca".

Niestety, współpraca z Agnieszką Kaczorowską była jedną z najgorszych w moim życiu. To podła i nietaktowna osoba, udająca przed kamerą kogoś zupełnie innego

- podsumował piosenkarz.

Osoba z produkcji "Tańca z gwiazdami" zabrała głos. Wyjawiła, jak Kaczorowska zachowuje się na planie

Pudelek skontaktował się z jednym z członków produkcji programu, aby skomentował te doniesienia. Osoba z produkcji stwierdziła, że być może w tej parze swego czasu po prostu zabrakło chemii i dlatego piosenkarz ma aż tak bardzo negatywne odczucia. Osoba z produkcji wspomniała także o tym, że Kaczorowska mogła być już bardzo zmęczona, bo był to jej ostatni podopieczny przed dłuższą przerwą od programu. - Agnieszka, wracając w tej edycji w roli tancerki, posypała trochę głowę popiołem. Jeszcze niedawno dość niepochlebnie wypowiadała się i o programie, i o jego jurorach, ale teraz zmieniła front. Można o niej powiedzieć wiele, ale jest na pewno zdeterminowaną profesjonalistką, a to zdaje się doceniać Filip Gurłacz. Oboje są nastawieni na dotarcie do finału, więc szybko odnaleźli wspólny język i dobrze się im ze sobą pracuje - czytamy na łamach serwisu.

Rozmówca Pudelka wspomniał także o zachowaniu Kaczorowskiej. - A jeśli chodzi o inne zakulisowe kwestie, to Agnieszka nie gwiazdorzy i nie sprawia raczej produkcji większych problemów. A to już bardzo dużo w programie takim jak "Taniec z gwiazdami", gdzie wielkie emocje spotykają się na każdym kroku z jeszcze większymi ego - podkreśliła osoba z produkcji.

My także skontaktowaliśmy się z Agnieszką Kaczorowską. Odpisała nam, aby zapytać inne osoby o to, jak wspominają współpracę z nią. Plotek odezwał się również do jej innych, byłych partnerów tanecznych - Łukasza Kadziewicza, Krzysztofa Wieszczka, Michała Malinowskiego oraz Rafała Maślaka. Czekamy na ich odpowiedzi.