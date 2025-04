Kevin Bacon to znany aktor, który ma na koncie role w wielu produkcjach. Widzowie mogli oglądać go m.in. w "Złym dotyku" oraz "Rzece tajemnic". W 2010 roku wygrał Złotego Globa za rolę w "Podróży powrotnej". W przeszłości aktor i jego żona postanowili wpłacić pieniądze do funduszu amerykańskiego finansisty Berniego Madoffa, który później okazał się jedną z największych piramid finansowych w historii. Szacuje się, że inwestorzy powierzyli mu około 65 miliardów dolarów. W 2008 roku wyszło na jaw, że działania Madoffa były oszustwem. Finansista został skazany na 150 lat więzienia, a Bacon poruszył w najnowszym wywiadzie temat straconych pieniędzy.

REKLAMA

Zobacz wideo

Kevin Bacon o oszustwie finansowym. "To było do bani"

Kevin Bacon udzielił ostatnio wywiadu dla portalu Esquire. Aktor wrócił wspomnieniami do momentu, gdy okazało się, że razem z żoną Kyrą Sedgwick stracili fortunę przez oszustwa Madoffa. - To było do bani, byliśmy na pewno bardzo wściekli - zaczął. Bacon dodał jednak, że mimo trudnych chwil towarzyszył im optymizm. - Następnego dnia obudziliśmy się i powiedzieliśmy: Skupmy się na tym, co mamy. Kochamy się. Kochamy nasze dzieci. Jesteśmy zdrowi. Nikt nie odebrał nam możliwości zarabiania na życie. Więc wróciliśmy do pracy - powiedział Kevin Bacon. 66-letni aktor nie podzielił się informacją na temat tego, ile pieniędzy stracił przez piramidę finansową. Jak informuje portal Page Six, rzekomo były to "miliony".

galOtwórz galerię

Kevin Bacon nie zapomniał o trudnej przeszłości. "Czuję potworny ból"

W dalszej części wywiadu Kevin Bacon wyznał, że nie jest w stanie całkowicie odciąć się myślami od straconego majątku. Wszystko przez siłownię, na którą uczęszcza. Jak się okazuje, jest ona zlokalizowana zaraz obok budynku, w którym kiedyś pracował Bernie Madoff. - Odczuwam potworny ból, wykonując ćwiczenia na nogi i patrząc przez okno. W zabawny sposób jest to idealne, ponieważ muszę też myśleć sobie wtedy: Mogę przez to przejść. Tak właśnie czuliśmy się z tą całą sytuacją z Madoffem - skwitował Kevin Bacon dla Esquire.