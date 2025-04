Ben Affleck jest jednym z popularniejszych aktorów Hollywood, jednak w ostatnim czasie mówiono o nim głównie ze względu na wznowiony po latach związek z Jennifer Lopez oraz ich ponowne rozstanie. Para sfinalizowała rozwód w lutym bieżącego roku i od tamtej pory ich drogi się rozeszły. Według amerykańskich mediów Affleck, jak i Lopez kręcą obecnie nowe filmy i skupiają się na swoich karierach. Na początku kwietnia paparazzi dostrzegli jednak aktora noszącego znów na palcu ślubną obrączkę. Magazyn "People" dowiedział się, co to oznacza.

Ben Affleck ponownie ze ślubną obrączką. Informator zdradził, co się stało

Fotoreporterom udało się uchwycić Afflecka podczas przerwy na papierosa na planie, a na jego palcu dostrzegli obrączkę. Jak się okazało, aktor miał ją założoną tylko i wyłącznie w związku z filmem, ponieważ zagra w nim "żonatego kandydata na burmistrza". - Produkcja dopiero się rozpoczęła, ale póki co jest świetnie - wyjawiła dla "People" informator. - Ben jest w świetnym nastroju i bardzo dobrze się z nim pracuje - dodała osoba z produkcji, która potwierdziła, że obrączka stanowi jedynie element kostiumu aktora.

W filmie o tytule "Animals" obok Afflecka zobaczymy także Kerry Washington, która zagra jego ekranową żonę, oraz m.in. Gillian Anderson, Stevena Yeuna, Luisa Gerardo Méndeza, Adrianę Paz i Raya Fishera. Najnowszy projekt Bena ma mieć swoją premierę na Netfliksie, jednak dotychczasowo nie podano jej daty.

Ben Affleck udzielił niedawno szczerego wywiadu. Opowiedział o rozwodzie z Jennifer Lopez

Przypomnijmy, że temat rozwodu Afflecka i Lopez na nowo rozgrzał publikę, gdy końcem marca aktor udzielił wywiadu dla magazynu "GQ". W rozmowie nie pominął on kwestii byłej żony oraz ich rozstania. - Chcę, żeby ludzie widzieli, jak wspaniała jest to osoba. (...) Nie doszukujcie się żadnego skandalu, opery mydlanej, intrygi - skomentował Affleck, opowiadając o Jennifer. Wtem odniósł się do plotek na temat samego rozwodu. - Prawda jest o wiele bardziej banalna, niż to, w co ludzie prawdopodobnie by uwierzyli. Nasza historia sprowadza się do zrozumienia siebie i związku w sposób, w jaki wszyscy normalnie to robimy. Nie żywię do Jennifer niechęci czy innych negatywnych emocji. Nie oceniam tego, jak żyje - podsumował związek z gwiazdą Ben.