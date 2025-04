Kubicka nagle wróciła z Dubaju. Teraz tłumaczy się z krótkiego wyjazdu

Sandra Kubicka poinformowała w mediach początkiem kwietnia, że wraz z małym Leonardem i mamą Grace wybrali się na wczasy do Dubaju. Modelka udostępniła wtedy zdjęcia z synem, dodając w opisie, że była to już 11. podróż chłopca samolotem. "Dubaj! Pokażę ci cały świat, synku" - pisała Kubicka. Podczas wakacji celebrytka udostępniała zdjęcia z najbliższymi, korzystając z wolnych dni oraz pięknej pogody. Jak się jednak okazało, do Polski wróciła z rodziną już po trzech dniach. Fani zdecydowali zapytać się, dlaczego urlop Sandry był taki krótki.

Zobacz wideo Kubicka tłumaczy się z płaczącego dziecka. "Czasami matchę chcę sobie zrobić"

Sandra Kubicka wróciła z wczasów w Dubaju. Odpowiedziała fanom na najczęściej zadawane pytanie

Sandra wyjawiła na InstaStories, że planowała zostać w Dubaju na dłużej, jednak zobowiązania jej mamy w Polsce zmusiły je do powrotu do kraju dość szybko. Kubicka nie chciała podróżować samolotem z synem samotnie. Gdy jej fani zorientowali się, że całe wczasy modelki trwały zaledwie trzy dni, zaczęli się jej dopytywać, czy taka podróż miała w ogóle sens. "Tylko jaki był sens lecieć na weekend do Dubaju… Mnie przez osiem dni czasu brakło na wszystko. (...) Mało co zobaczysz przez trzy dni. Szkoda tylu godzin lotu na takie krótkie urlopowanie tam" - skomentowała jedna z obserwatorek Sandry. Celebrytka postanowiła jej odpowiedzieć.

Ale ja nie muszę zwiedzać, bo byłam w Dubaju kilkanaście razy i wszystko, co chciałam, zwiedziłam. Chciałam pójść na zakupy i poleżeć na słońcu

- wyjawiła Kubicka. Przyglądając się zamieszczonym na Instagramie zdjęciom z wypadu, możemy stwierdzić, że na pewno udało jej się spełnić zamierzony cel!

Sandra Kubicka po powrocie do Polski zmaga się z pewnymi trudnościami. Chodzi o jej dom

Powrót Kubickiej do Polski wiążę się niestety też z pewnymi niedogodnościami. Jak przekazała modelka na Instagramie, w jej domu trwa obecnie remont i na jego czas będzie zmuszona zamieszkać w innym miejscu. - W domu nie mogę być. Jest remont. Jest taka pylica na chacie, że po prostu byłoby to nieodpowiedzialne, aby być z dzieckiem w domu. Także wrócę do zimna i będę w obcym mieszkaniu albo hotelu, zobaczę - wyjaśniła na InstaStories Sandra. Co ciekawe, wspomniała przy tym również, że ma plan, by wyjechać z rodziną ponownie do Dubaju, tym razem na Wielkanoc.