Beata Kozidrak została ostatnio uhonorowana Fryderykiem. Pomimo iż początkowo planowała pojawić się na gali wręczenia nagród, stan zdrowia jej to uniemożliwił. Podczas ceremonii wyemitowano jednak specjalnie przygotowane nagranie, na którym uchwycono, jak Katarzyna Nosowska wręcza liderce Bajmu statuetkę. Ostatnio Edyta Górniak odniosła się do faktu, że Kozidrak została uhonorowana Złotym Fryderykiem. Co sądzi o koleżance z branży?

Edyta Górniak komentuje przyznanie Złotego Fryderyka Beacie Kozidrak

Uhonorowanie Beaty Kozidrak Złotym Fryderykiem spotkało się z ogromnym entuzjazmem wśród przedstawicieli branży muzycznej. "Uważam, że całe złoto tego świata ci się należy" - powiedziała Kasia Nosowska, wręczając nagrodę liderce Bajmu. Legendarna wokalistka mogła liczyć także na aplauz wielu innych koleżanek po fachu. Komentarz na instagramowym profilu piosenkarki zostawiła także Edyta Górniak.

Nadzwyczajna

- napisała wokalistka, okraszając wpis dwiema emotikonami czerwonego serca. Swoje uznanie wyraziła także Justyna Steczkowska. "Beatka, gratulacje! Jesteś naszym złotem, zdrowiej i wracaj na scenę" - skomentowała. "Słusznie, że Beata dostanie taką nagrodę. Należy się jej, jak psu kość. Zasłużyła sobie na nią i nie ma o czym dyskutować" - powiedział Krzysztof Cugowski w rozmowie z "Faktem".

Beata Kozidrak była zaszczycona. Choć nie pojawiła się na gali, skierowała do fanów kilka słów

Beata Kozidrak nie mogła zaszczycić swoją obecnością na gali Fryderyków. Zostało wyemitowane jednak wzruszające wideo. Piosenkarka nie szczędziła słów wdzięczności. "Bardzo chciałam osobiście odebrać tę wspaniałą nagrodę, ale lekarze postanowili inaczej, biorąc pod uwagę mój bezpieczny powrót do zdrowia. Dziękuję wszystkim, którzy zadecydowali o przyznaniu mi Złotego Fryderyka. Nigdy nie marzyłam, że moja muzyczna przygoda będzie tak długo trwała, nadając mojemu życiu sens. Udało mi się połączyć piękny, choć stresujący zawód z udanym życiem prywatnym, z czego jestem dumna" - powiedziała Beata Kozidrak na wideo. ZOBACZ TEŻ: Krzysztof Cugowski zaskoczył wyznaniem o Kozidrak. Krótko i dobitnie