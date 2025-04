Na 18. urodziny Plotka przybyły w tym roku tłumy gwiazd. Jeśli chcecie zobaczyć, jak prezentowały się na naszej ściance, to koniecznie zajrzyjcie do artykułu pod tym linkiem. To jednak nie koniec wrażeń. Przygotowaliśmy dla was wyjątkowe wideo z wydarzenia, dzięki któremu będziecie mogli zanurzyć się w pełni w świat show-biznesu. Jesteście na to gotowi?

Zobacz wideo Tak było na Gali Jupiterów Plotka! Odsłaniamy kulisy

Tak wyglądała Gala Jupiterów Roku

Podczas gali gwiazdom wręczono specjalne nagrody - statuetki Jupiterów. To właśnie Wy - Nasi Czytelnicy - zadecydowaliście, kto najbardziej zasłużył na to wyjątkowe wyróżnienie. Łącznie oddano aż 58 566 głosów. Kto wygrał w poszczególnych kategoriach?





GWIAZDA ROKU - Maciej Musiał

- Maciej Musiał STYLOWA GWIAZDA ROKU - Małgorzata Socha

- Małgorzata Socha WSCHODZĄCA GWIAZDA ROKU - Dominik Dudek

- Dominik Dudek KOSMICZNE SHOW ROKU - Maciej Zakościelny

- Maciej Zakościelny MIĘDZYPLANETARNY HIT ROKU - Ta Jedna Ciotka jest wszędzie

- Ta Jedna Ciotka jest wszędzie DUET NIE Z TEJ ZIEMI - Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor

- Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor WZNOSZĄCA GWIAZDA - Martyna Wojciechowska - za realną pomoc kobietom i walkę z niesprawiedliwością

- Martyna Wojciechowska - za realną pomoc kobietom i walkę z niesprawiedliwością NAJWIĘKSZA GWIAZDA OSTATNICH 18 LAT - Małgorzata Rozenek-Majdan

Jeśli chcecie zobaczyć, jak Wasze ulubione gwiazdy prezentowały się na scenie, to koniecznie zajrzyjcie od naszego wideo. Galaktyka Plotka stoi przed Wami otworem!

