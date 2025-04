Studio Buffo kierowane przez Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosę to jeden z najpopularniejszych teatrów muzycznych. Na jego deskach karierę rozpoczynało wiele popularnych dziś gwiazd, między innymi Agnieszka Włodarczyk, Michał Milowicz, Edyta Górniak czy Natasza Urbańska. Teraz w mediach społecznościowych teatru pojawił się post z prośbą o pomoc. Okazało się, że jedna z występujących na jego deskach aktorek pilnie potrzebuje transfuzji krwi.

REKLAMA

Zobacz wideo Maria Tyszkiewicz o pracy u Janusza Józefowicza. "Bywały ciężkie momenty"

Teatr Buffo apeluje o pilną pomoc. Aktorka potrzebuje transfuzji

Mariola Napieralska od lat związana jest ze Studiem Buffo, choć wykształcenie zdobywała za oceanem - studiowała wokalistykę jazzową w Chicago. W teatrze była gwiazdę spektakli takich jak "Polita", "Ukochany kraj", "Romeo i Julia" czy "Piotruś Pan". Można ją było zobaczyć również w wystawianej na deskach teatru Variete "Legalnej blondynce" w reżyserii Józefowicza. Występowała też w programach telewizyjnych, między innymi "Przebojowej nocy", "Jakiej to melodii", a także "The Voice of Poland", gdzie walczyła o zwycięstwo pod skrzydłami Tomsona i Barona. Teraz aktorka pilnie potrzebuje jednak transfuzji krwi. W mediach społecznościowych Studia Buffo pojawił się apel o pomoc. "Potrzebna krew! Drodzy widzowie, potrzebujemy wsparcia dla naszej artystki Marioli Napieralskiej. Informacje, które trzeba podać przy oddawaniu krwi to: Mariola Napieralska, Ośrodek przeszczepiania szpiku w Szpitalu Wojskowym na ul. Szaserów w Warszawie. Liczymy na waszą pomoc" - czytamy w komunikacie. Post udostępniła na swoim instagramowym profilu także Natasza Urbańska.

Internauci poruszeni historią Marioli Napieralskiej

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy od poruszonych internautów, którzy przekazywali wyrazy wsparcia. Niektórzy zadeklarowali też, że zgłoszą się jako dawcy krwi. "Dużo zdrowia i siły dla najwspanialszej Marie Napieralskiej", "Udostępniamy, podziwiam panią, byłam na kilku koncertach. Życzę dużo zdrówka", "Z całego serduszka wspieram z serdecznymi myślami w walce o zdrówko", "Zdrowia, siły i jak najszybszego powrotu do pełni energii!" - pisali.