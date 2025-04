Radość w rodzinie Kozidrak. Córka podzieliła się wieściami

Beata Kozidrak ma powody do radości. Zaledwie dzień wcześniej, 5 kwietnia, wokalistka odebrała zasłużonego Fryderyka za całokształt twórczości. Choć ze względów zdrowotnych nie pojawiła się na scenie, to nagrała specjalne wideo z podziękowaniami, które pokazano na gali. - Dziękuję wszystkim, którzy zadecydowali o przyznaniu mi Złotego Fryderyka. Nigdy nie marzyłam nawet, że moja muzyczna przygoda będzie trwała tak długo - mogliśmy usłyszeć. Teraz piosenkarka ma kolejną okazję do świętowania. Jej córka przekazała radosną nowinę!

REKLAMA

Zobacz wideo Beata Kozidrak wyznała: Graliśmy z playbacku, taśma stanęła

Córka Beaty Kozidrak jest w ciąży! Fani zachwyceni jej nowym zdjęciem

Agata Pietras, córka Beaty Kozidrak spodziewa się kolejnego dziecka! "Here we go again" - czytamy w opisie zamieszczonym pod najnowszym zdjęciem. Widzimy na nim młodą mamę wśród wiszących, kolorowych kwiatów. Pietras pozuje w obcisłej bluzce, która podkreśliła już spory, ciążowy brzuszek. W komentarzach zaroiło się od zachwytów. "Gratulacje! To niesamowita wiadomość", "Pięknie wyglądasz i super foto", "Wyglądasz kwitnąco" - pisali fani. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii

Artykuł w trakcie aktualizacji...