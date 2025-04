Michaił Barysznikow to jeden z najpopularniejszych tancerzy na świecie. Urodził się 27 stycznia 1948 roku w Rydze. To właśnie w tym mieście wieku 10 lat rozpoczął naukę w szkole baletowej. Później jednak przeniósł się do Leningradu, czyli dzisiejszego Petersburga. Chociaż w młodym wieku stracił mamę, to twierdził, że miał bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Jego talent został szybko dostrzeżony. Występował w Teatrze im. Kirowa w Leningradzie i był ulubieńcem władz radzieckich. Nie narzekał na niski standard życia, jednak czuł, że nie może się rozwijać i jest stale kontrolowany. Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) nie spuszczał go z oczu.

Michaił Barysznikow zdecydował się na ucieczkę. "Uciekałem w obawie o swoje życie"

W 1974 roku Michaił Barysznikow był na tournée z zespołem Kirowa. Jeden z występów odbył się w Kanadzie. Po zakończonym wydarzeniu tancerz wymknął się z rąk Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, zniknął w tłumie, a później wskoczył do samochodu, który czekał na niego w okolicy. Michaił Barysznikow ukrywał się aż do momentu otrzymania azylu politycznego w Kanadzie. Niedługo później zamieszkał w Nowym Jorku. 3 lipca 1986 roku oficjalnie został obywatelem Stanów Zjednoczonych. W wywiadzie dla magazynu "People" Barszynikow wspomniał o swojej ucieczce. "To było zaaranżowane potajemnie przez przyjaciół. Biegłem, samochód czekał kilka przecznic dalej, gdy wsiadaliśmy do autobusu grupy, KGB nas obserwowało. To było naprawdę zabawne. Fani czekali na mnie przed drzwiami sceny, a ja wyszedłem i zacząłem biec, a oni zaczęli biec za mną po autograf. Śmiali się, a ja uciekałem w obawie o swoje życie. To był bardzo emocjonalny moment, mówię wam" - wyznał.

Michaił Barysznikow odniósł międzynarodowy sukces. Został nominowany do Oscara

Po ucieczce Michaił Barysznikow zaczął rozkręcać swoją karierę w Stanach Zjednoczonych. Występował w New York City Ballet, gdzie współpracował z choreografem George’em Balanchinem. Później objął funkcję dyrektora artystycznego w American Ballet Theatre. Zaczął także występować w filmach. Widzowie mogli oglądać go m.in. w "Punkcie zwrotnym", gdzie wcielił się w postać Yuriego. Za tę rolę został nominowany do Oscara w kategorii "Najlepszy aktor drugoplanowy". Tancerz wystąpił także w produkcjach "Seks w wielkim mieście" oraz "Białe noce".