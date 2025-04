Na początku marca Sandra Kubicka opublikowała w sieci oświadczenie, w którym poinformowała, że rozwodzi się z Aleksandrem Baronem. Wieści potwierdziły tylko krążące od jakiegoś czasu w mediach spekulacje, więc dla nikogo nie były zaskoczeniem. Modelka powiedziała, że nie zamierza publicznie komentować powodów podjęcia takiej decyzji. "Dlaczego złożyłam pozew o rozwód, wiemy tylko my z Aleksandrem oraz nasi najbliżsi, nie będę wchodzić publicznie w szczegóły tego, co dokładnie się wydarzyło. Zachowam to dla sądu" - napisała w oświadczeniu, które opublikowała w mediach społecznościowych. Ostatnio Kubicka zdecydowała się wylecieć za granicę. Influencerka wybrała się do Dubaju z Mamą i swoim synem. Nadszedł już czas powrotu do Polski i Kubicka pokazała, w jakich warunkach podróżuje Leonard.

Sandra Kubicka pokazała, w jakich warunkach podróżuje jej syn. To już 12. ot Leonarda

Sandra Kubicka często podkreślała, że bardzo lubi podróżować. Przyjście na świat jej syna nie pokrzyżowało jej planów i kiedy Leo miał zaledwie trzy miesiące, po raz pierwszy leciał z mamą samolotem. Kubicka informowała, że podczas lotu czuł się bardzo dobrze, nawet lepiej niż podczas podróży samochodem. Stwierdziła, że ma geny po swojej mamie i właśnie dlatego tak dobrze znosi podróżowanie. Modelka do Dubaju poleciała ze swoją mamą i poinformowała, że mogła zostać za granicą dłużej, ale jej mama miała pewne zobowiązania w Polsce i musiała wracać do kraju, a Kubicka nie chciała podczas lotu powrotnego być sama z dzieckiem. "Myślałam o tym, ale boję się tego sześciogodzinnego lotu sama z Leosiem, który jest hiperaktywny, więc wrócę razem z nią" - informowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Kubicka właśnie pokazała na InstaStories, w jakich warunkach podróżuje jej syn. Mały Leonard ma specjalne miejsce do spania i jak poinformowała jego mama, doskonale zniósł cały lot.

Złote dziecko, tak na serio. Załoga powiedziała, że to był najgrzeczniejszy pasażer na pokładzie. Dumna z mojego małego podróżnika

- napisała w opisie fotografii. Kubicka dodała, że to już 12 lot jej syna. Całkiem imponujący wynik, biorąc pod uwagę, że ma zaledwie 11 miesięcy. Celebrytka udostępniła przestrzeń synowi, a sama znalazła się w dużo mniej komfortowej pozycji. "Przynajmniej jemu jest wygodnie" - skwitowła. Zdjęcia możecie obejrzeć w naszej galerii na górze strony.

Sandra Kubicka nie może wrócić do swojego domu. "To by było nieodpowiedzialne"

Podczas pobytu w Dubaju Sandra Kubicka poinformowała, że po powrocie do Polski nie będzie mogła wrócić do swojego domu. Influencerka niedawno chwaliła się, że właśnie zainstalowano wszystkie sprzęty w jej pokoju kąpielowym. Z tej okazji oprowadziła fanów po pomieszczeniu i dokładnie opowiedziała o całym jego rozkładzie. Jak podkreśliła na InstaStories, po powrocie do Polski z Dubaju będzie musiała wynająć mieszkanie, bo w jej domu trwa aktualnie remont. "Jest remont. Jest taka pylica na chacie, że po prostu byłoby to nieodpowiedzialne, aby być z dzieckiem w domu. Także wrócę do zimna i będę w obcym mieszkaniu albo hotelu, zobaczę" - podkreśliła modelka. Więcej przeczytasz tutaj: Kubicka ma problem. Nie może wrócić do swojego domu. "Będę w obcym mieszkaniu albo hotelu"

