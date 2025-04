Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor już dawno podbili media społecznościowe swoimi zabawnymi filmikami, gdzie z dystansem opowiadają o różnych życiowych sytuacjach. Ich nagrania biją rekordy popularności, a para ceniona jest za naturalność i szczerość. Para przyjaźni się z Dorotą Szelągowską i cala trójka często z przymrużeniem oka dogryza sobie w sieci. Ostatnio Maciej Dowbor nabijał się z fryzury dekoratorki wnętrz. Wraz z żoną zastanawiał się, co skłoniło Szelągowską do takiego cięcia. - Może ona przegrała zakład i to jest za karę? - zastanawiał się Dowbor. - Przestań Maciek - strofowała męża Koroniewska. - Albo to jest taki challenge, takie wyzwanie na TikToku, co młodzież robi - stwierdził prezenter. Szelągowska w końcu dosadnie odpowiedziała parze. - Z d**y! - podsumowała krótko. Tym razem cała trójka postanowiła zainscenizować pewną sytuację.

Koroniewska zaskoczyła Szelągowską. Nastrój spotkania momentalnie się zmienił

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są szczęśliwymi posiadaczami posiadłości w Hiszpanii. Para wybrała popularny wśród Polaków wakacyjny kurort, Marbellę. Szelągowska także zakochała się w urokach Marbelli, więc również zdecydowała się na kupno posiadłości. Z racji przebywania w tym samym rejonie Hiszpanii Dowborowie i Szelągowska mają dużo czasu na wspólne spotkania, co zacieśniło ich więzi. Dekoratorka wnętrz również docenia lekko sarkastyczne poczucie humoru, więc na tym polu doskonale się dopasowali. Tym razem cała trójka postanowiła nagrać filmik na temat makijażu. Szelągowska "umówiła się" na spotkanie z Koroniewską, która znana jest z tego, że bardzo rzadko się maluje. Nie tym razem.

Kiedy umawiasz się z tą jedną przyjaciółką, która nigdy się nie maluje, więc wyglądasz, jak wyglądasz. Nagle okazuje się, że ona ma profesjonalny make-up i masz zmarnowany dzień

- oznajmiła z przymrużeniem oka Szelągowska. Na następnym kadrze przyjaciółki udają, że sytuacja między nimi jest mocno napięta. W takiej sytuacji zastał ich Maciej Dowbor, który bezradnie rozłożył ręce.

Czego nie kumasz, Dowbor?

- dodaje na koniec Szelągowska.

Kolejna publikacja Dowborów i Szelągowskiej strzałem w dziesiątkę. "Uwielbiam was"

Publikacja jak zwykle okazała się strzałem w dziesiątkę, o czym najlepiej świadczy sekcja komentarzy. "Uwielbiam was. Mało kto ma taki dystans do siebie i umie to pokazać światu. Normalność, normalność i jeszcze raz normalność", "Normalnie niewybaczalne czyny!", "No to ci przyjaciółka", "Podła kobieta, jak mogła", "Uwielbiam was obie" - czytamy w komentarzach.