Rafał Trzaskowski zdecydował, że drugi raz będzie ubiegał się o fotel prezydencki. Według sondaży to właśnie kandydat Koalicji Obywatelskiej ma cały czas największe szanse na to, by znaleźć się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wyborcy pójdą do urn już 18 maja, a politycy cały czas dwoją się i troją, by przekonać do siebie jak największą liczbę Polaków. Trzaskowski właśnie pochwalił się w sieci, że przeszedł szkolenie wojskowe w ramach akcji "Trenuj z wojskiem".

Rafał Trzaskowski chwali się certyfikatem w mediach społecznościowych

Polityk opublikował wpis na Instagramie, chcąc pochwalić się certyfikatem. Jak wynika z dodanego zdjęcia, 5 kwietnia Trzaskowski ukończył kurs w ramach inicjatywy "Trenuj z wojskiem". Kandydat KO podzielił się również z obserwatorami wrażeniami po odbytym szkoleniu. "Za mną całodniowe szkolenie w ramach akcji 'Trenuj z wojskiem'. Ci, którzy podobnie jak ja, pamiętają ze szkoły nieco groteskowe 'przysposobienie obronne', będą w szoku" - zaczął. "Wiedza przydatna, instruktorzy rewelacyjni - doświadczone fachury z pasją, a przy okazji mega fajni ludzie - poważni, ale z dystansem. Aż duma rozpiera, że mamy takich profesjonalnych żołnierzy" - ocenił prezydent Warszawy.

Trzaskowski przyznał, że dzięki uczestnictwu w kursie, można sobie przyswoić wiele przydatnych umiejętności. "Podstawy walki wręcz, obsługi broni. Wiele osób wie, choćby z harcerstwa, jak np. rozpalić krzesiwem ogień czy przefiltrować w lesie wodę, ale warto sobie taką wiedzę odświeżyć. Bardzo cenne są podstawy pierwszej pomocy" - podkreślił we wpisie. Jak wynika z postu, szkolenie trwało osiem godzin, choć można wybrać też dłuższy wariant.

Czym jest projekt "Trenuj z wojskiem"?

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie RP, projekt "Trenuj z wojskiem" powstał w 2022 roku. W kwietniu tego roku ruszyła szósta edycja akcji. Jak podkreślono, nie jest on formą służby wojskowej. "Nie jest też formą - zapowiadanego przez rząd - powszechnego szkolenia wojskowego. 'Trenuj z wojskiem' jest kontynuacją sprawdzonego formatu sobotnich szkoleń dla chętnych, prowadzonych w przyjaznej atmosferze przez żołnierzy. Jest tylko i wyłącznie formą spędzenia czasu z wojskiem i nauczenia się podstaw przetrwania i poradzenia sobie w trudnych warunkach" - czytamy. W szkoleniu udział mogą wziąć osoby w wieku od 18 do 65 lat