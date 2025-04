Po raz szósty możemy oglądać Agnieszkę Kaczorowską w "Tańcu z gwiazdami". W najnowszej edycji celebrytka tworzy duet z Filipem Gurłaczem. Widzowie są zachwyceni ich występami, a para bez trudu przechodzi do kolejnych odcinków. Przez cały tydzień przygotowują się do wirowania na parkiecie, więc mają za sobą liczne treningi, ale co za tym idzie - również rozmowy. Gwiazda wspomniała o poznawaniu się w tańcu.

Agnieszka Kaczorowska szczerze o duecie z Filipem Gurłaczem

Agnieszka Kaczorowska reprezentuje najwyższą, międzynarodową klasę taneczną "S", a także zdobyła tytuł mistrzyni świata oraz zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach Europy. Znana jako Bożenka z "Klanu" celebrytka zdecydowała się na powrót do "Tańca z gwiazdami" w roli trenerki. Podczas rozmowy z "Faktem" Kaczorowska podkreśliła, że "z Filipem tworzą drużynę". Opowiedziała o poznawaniu się przy okazji treningów. - Jest to możliwość, by go lepiej poznać, poznać jego historię, a przy okazji zainspirować się nią i czerpać też z tego dla siebie. Gdy widzę, że taniec komuś pomaga, otwiera, jestem szczęśliwa. To jest piękne - mówiła. - Gdy razem jesteśmy w tych samych emocjach, tworzymy bardziej zgrany team i tańczymy naprawdę razem. To widać, kto tańczy w parze, ale osobno. My tańczymy razem - opowiadała. Wspomniała również o kwestii terapii, nawiązując do tańca. - W gabinetach często emocje przechodzą głównie przez głowę, analizujemy, myślimy. W tańcu włącza się serce i wtedy zaczynamy czuć więcej - podsumowała.

Agnieszka Kaczorowska ma nadzieję na relację z Filipem Gurłaczem po programie

Agnieszka Kaczorowska wyznała również, że utrzymuje kontakt z jednym z partnerów z tanecznego show. - Gdy buduje się w krótkim czasie tak głęboką relację, ma się wiarę i nadzieję, że ona przetrwa dłużej i będzie kontynuowana, ale nie zawsze tak jest. Ja z tych sześciu spotkań na parkiecie wciąż mam dobre kontakty z Łukaszem Kadziewiczem, znajomość przetrwała. Pewnie każdemu tancerzowi została jedna, dwie znajomości z programu" - oceniła Kaczorowska. Później wspomniała o relacji z obecnym partnerem tanecznym. "Mam nadzieję, że z Filipem też będziemy mieli kontakt" - przyznała.