Barbara Bursztynowicz przez 27 lat wcielała się w rolę Elżbiety Chojnickiej w uwielbianym przez Polaków serialu "Klan". Nagle ku zaskoczeniu widzów podjęła decyzję o odejściu z produkcji. W jednym z wywiadów przyznała, że powód był bardzo prosty. Jej postać już od dawna przestała się rozwijać i aktorka miała już dość rutyny. - Może inaczej bym postąpiła, gdyby scenarzyści dokonali zmian w życiu mojej bohaterki. Gdyby pogłębili rolę. To jest oczywiście moje odczucie, aktorki, która szuka w swojej pracy różnorodności i nowych doznań. Widz przyzwyczaił się do takiej Elżbiety i może nawet taką ją lubi, ale ja byłam już znużona, pogrążona w rutynie - wyznała w rozmowie z magazynem "Wprost". Po odejściu z "Klanu" Barbara Bursztynowicz rzuciła się w wir nowych pomysłów. Tym razem aktorka wzięła udział w nietypowym castingu zainicjowanym przez producentów programu "halo tu polsat".

REKLAMA

Zobacz wideo Po TVN trafiła do TVP. Kalczyńska pracuje teraz po angielsku

Barbara Bursztynowicz jako Donald Trump. Tego jeszcze nie widzieliście

Barbara Bursztynowicz w "halo tu polsat" przyznała, że gdyby nie zdecydowała się odejść z 'Klanu", do końca życia byłaby już tylko Elżbietą Chojnicką, a nadal ma w sobie ogromną ciekawość odkrywania siebie w nowych rolach. Stacja Polsat postanowiła podjąć to wyzwanie i specjalnie dla aktorki zorganizowała symulowany casting, podczas którego Bursztynowicz miała okazję sprawdzić się w zupełnie innych rolach niż dotychczas. Aktorka musiała wcielić się w nadpobudliwą tiktokerkę, gangsterkę i... Donalda Trumpa. Do stworzenia ostatniej postaci kluczem była odpowiednia charakteryzacja i mimika. Biorąc pod uwagę stateczną postać Elżbiety Chojnickiej z "Klanu", której głównym zajęciem było gotowanie zupy, to aktorka, wcielając się w Donalda Trumpa, naprawdę pokazała, co potrafi. Widzowie w studiu byli zachwyceni wszystkimi trzema rolami, w jakie się wcieliła.

Barbara Bursztynowicz wcieliła się w rolę Donalda TrumpaOtwórz galerię

Barbara Bursztynowicz planuje udział w nowym projekcie. Sprawy są w toku

Barbara Bursztynowicz pojawiła się w studiu "halo tu polsat" ze swoim partnerem Jackiem Bursztynowiczem. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zapytali aktorkę o jej wymarzoną rolę. Jak się okazuje, Bursztynowicz wiele lat temu napisała ze swoim partnerem monodram, który trafił do szuflady. Para przymierza się po latach do realizacji tego projektu.