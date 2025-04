Mariusz Czajka to znany aktor, który ma na koncie występy w wielu produkcjach telewizyjnych. Widzowie mogą kojarzyć go m.in. z filmów "Chłopaki nie płaczą", "Belcanto" oraz "Sztosu". Często występował także w "Świecie według Kiepskich", gdzie wcielał się w różne role. Mimo rozpoznawalności aktor miał spore problemy finansowe. O wszystkim opowiedział podczas rozmowy w podcaście "Co u nich słychać?".

Mariusz Czajka w szczerym wyznaniu o finansach. "Nie miałem prawie za co jeść"

Podczas wywiadu Mariusz Czajka przyznał, że czas pandemii był dla niego wyjątkowo trudny. Odwołano spektakle z jego udziałem i miał poważne problemy finansowe. - Nie miałem prawie za co jeść. Żyłem już z renty mojej mamy, która była umierającą osobą. Miała tam 1600 zł jako nauczycielka emerytowana. W związku z tym musiałem się nią zajmować, a już była wtedy osobą leżącą - powiedział aktor. Po jakimś czasie jego sytuacja zaczęła się nieco poprawiać. Udało mu się wygrać sprawę z bankiem, która dotyczyła kredytu we frankach szwajcarskich. - Praktycznie byłem na granicy stracenia wszystkiego, co posiadam. W zeszłym roku wygrałem sprawę, sprzedałem nieruchomość, jakby całe moje życie się przewartościowało i wszystkie problemy skończyły się - powiedział Mariusz Czajka.

Mariusz Czajka o nałogu. "Pożegnałem się z alkoholem"

W trakcie rozmowy aktor przyznał także, że zmagał się uzależnieniem od alkoholu. Jedna sytuacja zmieniła jego życie. Trafił do szpitala przez zatrucie alkoholowe i posłuchał zaleceń lekarzy. - Gdybym nie przyszedł do szpitala, to rano bym się już nie obudził. Przestraszyłem się i dostałem informację, a jak ją dostaję od organizmu, to ja ich słucham. W związku z tym odstawiłem z dnia na dzień. (...) Rok temu pożegnałem się z alkoholem i jestem szczęśliwy z tego powodu - powiedział. Aktor dodał, że obecnie bardzo dba o swoje zdrowie. - Nie używam tych rzeczy, czuję się świetnie, biorę witaminy, ćwiczę i gram dalej - wyjawił Mariusz Czajka podczas rozmowy w podcaście "Co u nich słychać?".

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.