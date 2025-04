Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej jest Rafał Trzaskowski. Polityk nie ukrywa tego, że może liczyć na wsparcie swojej żony. Małgorzata Trzaskowska pojawia się na publicznych wydarzeniach, a ostatnio nawet wystąpiła w śniadaniówce "halo tu polsat". Na tym jednak nie koniec. Jej nowy wpis w mediach społecznościowych zwrócił uwagę.

Małgorzata Trzaskowska na nowych zdjęciach. Zwróciła uwagę na problem niepłodności

We wpisie opublikowanym 4 kwietnia Małgorzata Trzaskowska przedstawiła historię pary - Karoliny i Andrzeja. Zakochani zdecydowali się na skorzystanie z miejskiego programu in vitro i powitali na świecie córkę. Niedawno odbyli spotkanie z żoną polityka, co zostało uwiecznione na zdjęciach opublikowanych na profilu Trzaskowskiej. "13 lat starań. Ogromny stres, oczekiwanie i mnóstwo chwil zwątpienia. W końcu zdecydowali się na miejski program in vitro. Kilka prób, presja i udało się! Skarb Karoliny i Andrzeja ma na imię Antosia" - zaczęła wpis Trzaskowska.

Żona prezydenta Warszawy wspomniała o niepłodności. "To dziś choroba cywilizacyjna, trzeba do niej podejść systemowo. Tym bardziej że dzietność Polaków spada i liczba urodzin jest dramatycznie niska. Dla wielu par w Polsce in vitro to jedyna szansa na dziecko. Dlatego jestem wielką orędowniczką tego programu i tego, aby w Polsce rodziło się jak najwięcej dzieci" - czytamy. Trzaskowska wspomniała także o swoich dzieciach. "Życzę wam, żeby Antosia rosła zdrowa, żebyście czerpali z tego jak najwięcej szczęścia. Nasze szczęścia mają na imię Staś i Ola i każdemu życzę, aby na taki skarb miał szansę. Bo tak, jak powiedziała dumna mama: Można nie spać trzy dni i trzy noce, a poranny uśmiech Antosi wszystko wynagradza" - dodała.

Małgorzata Trzaskowska o osobistych doświadczeniach. Wspomniała o kobietach

W marcu w Rybniku odbyło się spotkanie z Małgorzatą Trzaskowską. Żona polityka wyznała, że dwukrotnie straciła ciążę. - Kobiety muszą czuć się bezpieczne, wiedzieć, że ich zdrowie i życie są chronione - zaznaczyła. Trzaskowska nawiązała także do kwestii niepłodności i programu in vitro. - W Warszawie to przyniosło efekty - rodzą się dzieci, a pary zyskują nadzieję - przekazała.