27 lutego poinformowano, że Gene Hackman oraz jego żona zostali znalezieni martwi w swojej posiadłości w Santa Fe. Do dziś nie ustalono dokładnej daty śmierci pary. Wiadomo, że to Betsy odeszła na kilka dni przed mężem, który zmagał się z wieloma chorobami - w tym z Alzheimerem. 7 marca dowiedzieliśmy się od Heather Jarrell, głównej lekarki sądowej Nowego Meksyku, że żona aktora zmarła na hantawirusowy zespół płucny. Okazuje się, że to nie pierwszy przypadek zgonu spowodowanego rzadką chorobą w Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie.

Żona Gene'a Hackmana zmarła na rzadką chorobę. Zanotowano kolejne przypadki

Jak mogliśmy się dowiedzieć z informacji podanych przez rządową agencję Centers for Disease Control and Prevention, ludzie hatawirusem zarażają się przede wszystkim poprzez kontakt z moczem, odchodami lub śliną gryzoni m.in. myszy i szczurów. Jak przekazał portal People, w niewielkim kalifornijskim mieście Mammoth Lakes 3 kwietnia odnotowano kolejny zgon z powodu HPS. To trzeci przypadek w ciągu ostatnich tygodni. Urzędnik ds. zdrowia publicznego hrabstwa Mono Tom Boo stwierdził, że jest to sytuacja "tragiczna i niepokojąca". - Wielu z nas napotyka myszy w naszym codziennym życiu, co niesie pewne ryzyko - przekazał Boo i podkreślił, że wszyscy "powinniśmy zwracać uwagę na obecność tych gryzoni i ich nieczystości".

Córki Gene'a Hackmana podjęły ważną decyzję

Pewne doniesienia sugerują, że w sprawę śmierci pary zamieszany mógł być stalker. Ta informacja skłoniła córki Gene'a Hackmana, by wynająć prywatnego detektywa, który ma pomóc wyjaśnić okoliczności śmierci ich ojca i jego żony. - Elizabeth i Leslie straciły wiarę we władze. (...) Wygląda na to, że ktoś próbuje coś zatuszować. Córki Gene'a nie spoczną, dopóki prawda nie wyjdzie na jaw. Wzięły sprawy w swoje ręce i wynajęły prywatnego detektywa - ujawnił dziennikarz Rob Shuter. Portal Radar Online przekazał, że córki aktora nie wierzą w sprawczość organów ścigania i sądzą, że ktoś chce ukryć prawdę o śmierci Hackmana i jego żony. Ich obawy miały wzrosnąć tuż po ujawnieniu fragmentu rozmowy śledczych z fryzjerem Betsy Arakawy, który twierdził, że w grudniu 2024 roku kobieta była dwukrotnie śledzona przez tajemniczego mężczyznę.